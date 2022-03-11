Briga de trânsito: homem que matou comerciante é condenado em Cachoeiro

Leonardo Caetano Dorigo, 38 anos, morreu após ser esfaqueado Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A esposa da vítima, que esteve presente na audiência no Fórum Desembargador Horta de Araújo, em Cachoeiro de Itapemirim, confirmou a condenação ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.

A defesa do acusado disse à reportagem de A Gazeta que irá recorrer da decisão da Justiça em relação à quantidade da pena.

O CRIME

O crime aconteceu por volta das 17h do dia 27 de setembro de 2020 , quando Leonardo Caetano Dorigo dirigia um Chevrolet Monza. Ele estava voltando de um passeio com a mulher e um filho, quando começou uma disputa com outro motorista, de um Honda Civic.

Em um determinado momento, duas mulheres que estavam no carro do suspeito começaram a implicar com o motorista do Monza. Quando chegaram próximo a um posto de combustíveis, eles encostaram um no retrovisor do outro e brigaram. A esposa de Leonardo Caetano não quis participar da discussão e pediu para que ele a deixasse na rodoviária, que fica a poucos metros do local.