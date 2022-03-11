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Facadas

Briga de trânsito: homem que matou comerciante é condenado em Cachoeiro

Roberto Teixeira Avelino esfaqueou  Leonardo Caetano Dorigo em setembro de 2020 e foi condenado nesta quinta a 14 anos, quatro meses e 24 dias de prisão
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 mar 2022 às 12:57

Publicado em 11 de Março de 2022 às 12:57

Leonardo Caetano Dorigo, 38 anos
Leonardo Caetano Dorigo, 38 anos, morreu após ser esfaqueado Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Roberto Teixeira Avelino, de 38 anos, foi condenado pela Justiça, nesta quinta-feira (10), a 14 anos, quatro meses e 24 dias de prisão. Ele foi preso dois dias após esfaquear o empresário Leonardo Caetano Dorigo, durante uma briga de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no dia 27 de setembro de 2020.
A esposa da vítima, que esteve presente na audiência no Fórum Desembargador Horta de Araújo, em Cachoeiro de Itapemirim, confirmou a condenação ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.
O réu foi preso dois dias após o crime. Segundo a Polícia Civil, ele se apresentou na delegacia para prestar esclarecimentos e assumiu a autoria do crime. Roberto Teixeira Avelino foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro, onde segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), permanece preso.
A defesa do acusado disse à reportagem de A Gazeta que irá recorrer da decisão da Justiça em relação à quantidade da pena.

O CRIME

O crime aconteceu por volta das 17h do dia 27 de setembro de 2020 , quando Leonardo Caetano Dorigo dirigia um Chevrolet Monza. Ele estava voltando de um passeio com a mulher e um filho, quando começou uma disputa com outro motorista, de um Honda Civic.
Em um determinado momento, duas mulheres que estavam no carro do suspeito começaram a implicar com o motorista do Monza. Quando chegaram próximo a um posto de combustíveis, eles encostaram um no retrovisor do outro e brigaram. A esposa de Leonardo Caetano não quis participar da discussão e pediu para que ele a deixasse na rodoviária, que fica a poucos metros do local.
A vítima voltou a encontrar o motorista do Civic. Leonardo foi atingido por facadas na altura do peito, tentou dirigir até um hospital, mas não resistiu. O suspeito de dar as facadas fugiu do local. Leonardo Caetano Dorigo era casado há 14 anos e tinha dois filhos. Ele trabalhava com a instalação de ar-condicionado em Cachoeiro.

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