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Suspeito de matar motorista em briga de trânsito é preso em Cachoeiro

Homem foi à delegacia da cidade e confessou a autoria do crime, segundo o delegado

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 16:09
Carro do suspeito foi encontrado na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim
Carro do suspeito foi encontrado na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Foi preso na manhã desta terça-feira (29) o suspeito de ter assassinado a facadas um motorista após briga de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo.  Segundo a Polícia Civil, o homem compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o crime, foi autuado e encaminhado para o presídio.
A Polícia Civil divulgou apenas as iniciais do suspeito, R.A.T, de 38 anos. Ele seria o autor das facadas que matou  Leonardo Caetano Dorigo, também de 38 anos, no último domingo (27).
Segundo o chefe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, policiais fizeram diligências para cumprir mandados judiciais expedidos contra o suspeito. Durante as buscas, o veículo Honda Civic, de cor prata, envolvido no caso foi apreendido em uma propriedade rural na localidade Monte Líbano e encaminhado ao pátio da delegacia regional, onde será periciado.
Após as ações nas localidades de São Joaquim e Monte Líbano, o suspeito se apresentou na delegacia para prestar esclarecimentos e assumiu a autoria do crime, segundo o delegado. Ele foi autuado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar,  e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, sob mandado de prisão temporária.

O CRIME

Leonardo Caetano Dorigo, 38 anos Crédito: Redes sociais
O crime aconteceu por volta das 17h do domingo, quando Leonardo Caetano Dorigo dirigia um Chevrolet Monza. Ele estava voltando de um passeio com a mulher e um filho, quando começou uma disputa com outro motorista, de um Honda Civic.
Num determinado momento, duas mulheres que estavam no carro do suspeito começaram a implicar com o motorista do Monza. Quando chegaram próximo a um posto de combustíveis, eles encostaram um no retrovisor do outro e brigaram. A esposa de Leonardo Caetano não quis participar da discussão e pediu para que ele a deixasse na rodoviária, que fica a poucos metros do local.
A vítima voltou a encontrar o motorista do Civic. Leonardo foi atingido por facadas na altura do peito, tentou dirigir até um hospital, mas não resistiu. O suspeito de dar as facadas fugiu do local.
Leonardo Caetano Dorigo foi sepultado nesta segunda-feira (28). Segundo familiares, ele era casado havia 14 anos e tinha dois filhos, um de 14 e outro de 3 anos. Ele trabalhava com a instalação de ar-condicionado em Cachoeiro.

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