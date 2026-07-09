Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/07/2026

A energia desta quinta-feira convidará os nativos a confiar mais no próprio potencial Crédito: Imagem: Anna Markina | Shutterstock

A quinta-feira trará uma combinação de coragem, transformações e oportunidades de crescimento. As cartas do tarot mostram que algumas situações exigirão paciência e adaptação, enquanto outras favorecerão novos começos e o fortalecimento de vínculos. A energia do dia convidará a confiar mais no próprio potencial, sem perder a sensibilidade para lidar com as pessoas ao redor.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rainha de Paus

O dia favorecerá a autoconfiança, a criatividade e o poder de realização do ariano Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Segundo a carta “Rainha de Paus”, o dia favorecerá a autoconfiança, a criatividade e o poder de realização. No amor, seu magnetismo estará em alta e facilitará aproximações ou fortalecerá a cumplicidade com quem você ama. Na carreira, sua liderança será percebida e poderá abrir espaço para novos desafios e reconhecimento. Sua saúde melhorará quando você direcionar sua energia para atividades que tragam entusiasmo e satisfação. Entre amigos, sua presença inspirará e motivará quem estiver ao seu redor.

Touro — A Lua

O taurino precisará se atentar à intuição e ter cuidado com interpretações precipitadas Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “A Lua” pede atenção à intuição e cuidado com interpretações precipitadas. No amor, sentimentos confusos poderão surgir, mas o diálogo sincero ajudará a dissipar inseguranças. Na carreira, nem todas as informações estarão claras; por isso, será importante agir com prudência antes de tomar decisões. Sua saúde exigirá atenção ao descanso e ao equilíbrio emocional para evitar a ansiedade. Entre amigos, confie em quem demonstra lealdade e não alimente suposições.

Gêmeos — A Torre

Mudanças inesperadas poderão transformar a maneira como o geminiano enxerga determinadas situações Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “A Torre” anuncia mudanças inesperadas que poderão transformar sua forma de enxergar determinadas situações. No amor, uma conversa ou descoberta importante tenderá a romper antigos padrões e abrir espaço para relações mais verdadeiras. Na carreira, as mudanças poderão parecer desafiadoras inicialmente, mas abrirão novos caminhos de crescimento. Sua saúde melhorará quando você liberar tensões e aceitar que algumas transformações são necessárias. Entre amigos, apenas os vínculos mais sólidos resistirão às mudanças.

Câncer — Ás de Ouros

O dia favorecerá novos começos, prosperidade e oportunidades concretas ao canceriano Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Segundo a carta “Ás de Ouros”, o dia favorecerá novos começos, prosperidade e oportunidades concretas. No amor, a relação poderá ganhar mais estabilidade, ou um novo romance surgirá com boas perspectivas para o futuro. Na carreira, propostas, projetos ou ganhos financeiros poderão trazer mais segurança e confiança. Sua saúde melhorará quando você investir em hábitos consistentes e cuidar do corpo com dedicação. Entre amigos, novas conexões poderão abrir portas importantes.

Leão — 4 de Espadas

O leonino precisará desacelerar e recuperar as energias antes de iniciar novos desafios Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “4 de Espadas” recomenda desacelerar e recuperar as energias antes de iniciar novos desafios. No amor, respeitar o tempo do outro e o seu fortalecerá a relação e evitará desgastes. Na carreira, uma pausa para reorganizar estratégias será mais produtiva do que agir por impulso. Sua saúde exigirá descanso, qualidade no sono e atenção aos sinais do corpo. Entre amigos, conversas tranquilas serão mais valiosas do que grandes agitações.

Virgem — A Imperatriz

A criatividade e dedicação do virginiano poderão gerar excelentes resultados e reconhecimento na carreira Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “A Imperatriz” anuncia abundância, crescimento e uma fase de maior equilíbrio emocional. No amor, o carinho, a cumplicidade e o romantismo fortalecerão os vínculos e, se desejar, será favorável para ampliar a família ou consolidar a relação. Na carreira, sua criatividade e dedicação poderão gerar excelentes resultados e reconhecimento. Sua saúde melhorará quando você praticar o autocuidado e respeitar suas necessidades. Entre amigos, sua generosidade atrairá pessoas sinceras e fortalecerá os laços.

Libra — Rei de Paus

O dia do libriano favorecerá liderança, iniciativa e confiança nas próprias decisões Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Segundo a carta “Rei de Paus”, o dia favorecerá liderança, iniciativa e confiança nas próprias decisões. No amor, sua segurança emocional tornará a relação mais estável e despertará a admiração de quem estiver ao seu lado. Na carreira, assumir o protagonismo poderá render reconhecimento e abrir novas oportunidades profissionais. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre ação e descanso. Entre amigos, sua energia contagiante motivará quem convive com você.

Escorpião — 9 de Paus

A relação do escorpiano poderá se fortalecer ao superar obstáculos com maturidade e diálogo Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “9 de Paus” mostra que sua persistência será recompensada, mesmo que alguns desafios ainda precisem ser enfrentados. No amor, a relação poderá se fortalecer ao superar obstáculos com maturidade e diálogo. Na carreira, sua determinação ajudará a concluir projetos importantes e a conquistar respeito. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus limites e evitar o excesso de cobranças. Entre amigos, valorize quem permaneceu ao seu lado nos momentos difíceis.

Sagitário — 3 de Ouros

O dia do sagitariano favorecerá o trabalho em equipe, o aprendizado e a construção de novos projetos Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “3 de Ouros” indica que o dia favorecerá o trabalho em equipe, o aprendizado e a construção de novos projetos. No amor, compartilhar planos e objetivos fortalecerá a relação e aumentará a confiança entre vocês. Na carreira, parcerias e a troca de conhecimentos poderão acelerar seu crescimento profissional. Sua saúde melhorará quando você dividir responsabilidades e evitar sobrecargas. Entre amigos, a colaboração e o apoio mútuo tornarão os vínculos ainda mais fortes.

Capricórnio — 2 de Ouros

O dia pedirá flexibilidade ao capricorniano para lidar com diferentes responsabilidades Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Segundo a carta “2 de Ouros”, o dia pedirá flexibilidade para lidar com diferentes responsabilidades. No amor, equilibrar a vida afetiva e os compromissos profissionais será essencial para evitar distanciamentos. Na carreira, sua habilidade para administrar várias tarefas ao mesmo tempo poderá trazer bons resultados. Sua saúde melhorará quando você organizar sua rotina e evitar o excesso de estresse. Entre amigos, manter contato com pessoas queridas ajudará a aliviar a pressão do dia a dia.

Aquário — Os Enamorados

O dia do aquariano favorecerá decisões tomadas com o coração Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “Os Enamorados” destaca escolhas importantes e o fortalecimento dos relacionamentos. No amor, o dia favorecerá decisões tomadas com o coração, baseadas no diálogo e na confiança. Na carreira, boas parcerias poderão abrir portas e facilitar novos projetos. Sua saúde melhorará quando houver equilíbrio entre razão e emoção em suas decisões. Entre amigos, alianças verdadeiras ganharão ainda mais força e significado.

Peixes — Cavaleiro de Copas

O dia favorecerá o romantismo, a sensibilidade e a chegada de boas notícias ao pisciano Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock