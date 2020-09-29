Cadeirante é preso após atirar no irmão em Cachoeiro de Itapemirim

Um cadeirante foi preso nesta segunda-feira (28) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após atirar contra o próprio irmão. O caso foi registrado pela Polícia Militar no bairro Monte Belo. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
Os militares foram acionados por voltada das 10h40. A mulher da vítima, contou que o cunhado, Luiz Cesar Santana, atirou várias vezes contra o marido dela. A ambulância foi acionada e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde do homem não foi informado.
No local do crime, a polícia deteve o irmão da vítima e apreendeu a arma usada por ele. O suspeito foi levado para a delegacia de Cachoeiro. A motivação do crime não foi informada e o caso será investigado.