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Crime em família

Cadeirante é preso após atirar no irmão em Cachoeiro de Itapemirim

Luiz Cesar Santana atirou várias vezes contra o próprio irmão na manhã desta segunda-feira (28), no bairro Monte Belo; a motivação do crime não foi informada pela polícia

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 23:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 23:49
Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Marcel Alves
Um cadeirante foi preso nesta segunda-feira (28) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após atirar contra o próprio irmão. O caso foi registrado pela Polícia Militar no bairro Monte Belo. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
Os militares foram acionados por voltada das 10h40. A mulher da vítima, contou que o cunhado, Luiz Cesar Santana, atirou várias vezes contra o marido dela. A ambulância foi acionada e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde do homem não foi informado.
No local do crime, a polícia deteve o irmão da vítima e apreendeu a arma usada por ele. O suspeito foi levado para a delegacia de Cachoeiro. A motivação do crime não foi informada e o caso será investigado.

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