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Jaburu

Entidades relatam tortura de mulher em morro de Vitória a mando de companheiro preso

A mulher, de acordo com as entidades, teve a cabeça raspada com uma faca e as pernas perfuradas e quebradas na frente do filho de 4 anos

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 13:49
Morro do Jaburu, em Vitória
Arquivo: Morro do Jaburu, em Vitória Crédito: Bernardo Bracony/ TV Gazeta
A Paróquia Santa Teresa de Calcutá e a Associação Ateliê de Ideias relataram, em uma nota, o caso de uma jovem que foi torturada no bairro Jaburu, em Vitória,  a mando do companheiro que está preso.
A mulher, de acordo com as entidades, teve a cabeça raspada com uma faca e as pernas perfuradas e quebradas na frente do filho de 4 anos.
Na nota, as entidades criticaram a ação da Polícia Militar no Morro do Jaburu e falaram que os moradores já sofrem outros tipos de violência, citando o caso da jovem. De acordo com as entidades, a tortura ocorreu à luz do dia e a polícia apareceu após a mulher ter sido jogada em uma ribanceira.
A reportagem apurou que o caso aconteceu na tarde do dia 18 de setembro, uma sexta-feira, na região do Jaburu conhecida como Vila Baiana. As agressões aconteceram atrás da caixa de água que abastece o bairro.

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Segundo a PM, os militares foram ao local indicado e constataram que a vítima tinha sido espancada. No entanto, de acordo com a polícia, ela não soube informar a autoria do fato. A mulher foi socorrida pelo Samu e está internada no Hospital São Lucas.
Já a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação de procedibilidade por parte da vítima, para que haja investigação.
"A Polícia Civil orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br", destacou em nota enviada à reportagem.

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