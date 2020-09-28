Entidades relatam tortura de mulher em morro de Vitória a mando de companheiro preso

Arquivo: Morro do Jaburu, em Vitória Crédito: Bernardo Bracony/ TV Gazeta

A Paróquia Santa Teresa de Calcutá e a Associação Ateliê de Ideias relataram, em uma nota, o caso de uma jovem que foi torturada no bairro Jaburu, em Vitória , a mando do companheiro que está preso.

A mulher, de acordo com as entidades, teve a cabeça raspada com uma faca e as pernas perfuradas e quebradas na frente do filho de 4 anos.

Na nota, as entidades criticaram a ação da Polícia Militar no Morro do Jaburu e falaram que os moradores já sofrem outros tipos de violência, citando o caso da jovem. De acordo com as entidades, a tortura ocorreu à luz do dia e a polícia apareceu após a mulher ter sido jogada em uma ribanceira.

A reportagem apurou que o caso aconteceu na tarde do dia 18 de setembro, uma sexta-feira, na região do Jaburu conhecida como Vila Baiana. As agressões aconteceram atrás da caixa de água que abastece o bairro.

Segundo a PM, os militares foram ao local indicado e constataram que a vítima tinha sido espancada. No entanto, de acordo com a polícia, ela não soube informar a autoria do fato. A mulher foi socorrida pelo Samu e está internada no Hospital São Lucas.

Já a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação de procedibilidade por parte da vítima, para que haja investigação.