Homem é morto a facadas em briga de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim

Vítima tentou dirigir até hospital, mas não resistiu Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Um homem de 38 anos foi esfaqueado durante uma discussão no trânsito na tarde deste domingo (27), em Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Espírito Santo. Leonardo Caetano Dorigo, mesmo ferido, tentou dirigir até um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho.

Segundo informações da Polícia Civil , a vítima dirigia um Chevrolet Monza e voltava de um passeio. No caminho, Leonardo e o motorista de um Honda Civic teriam começado uma espécie de competição de ultrapassagens. Num determinado momento, próximo a Itapemirim, duas mulheres que estavam no Honda Civic começaram a implicar com o motorista do Monza.

Leonardo Caetano Dorigo, 38 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Ainda de acordo com a polícia, quando os dois motoristas chegaram perto de um posto de combustíveis, no bairro Gilberto Machado, bateram os retrovisores. A esposa de Leonardo então pediu que ele a deixasse na rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, que fica no mesmo bairro. Após deixar a mulher na rodoviária, ele teria voltado a procurar o motorista do Honda Civic.

Quando se encontraram, o condutor do Civic teria saído do carro e atingido a vítima com facadas na altura do peito. Segundo populares, depois de levar as facadas, Leonardo pegou o próprio carro e seguiu por alguns metros em direção ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho. O carro dele ficou parado em uma rotatória do bairro Gilberto Machado mesmo.