AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Crime no trânsito

Homem é morto a facadas em briga de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim

O agressor foi identificado pela Polícia Civil, mas até o início da tarde desta segunda-feira (28), não havia sido detido

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 15:18
Vítima tentou dirigir até hospital, mas não resistiu Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Um homem de 38 anos foi esfaqueado durante uma discussão no trânsito na tarde deste domingo (27), em Cachoeiro de Itapemirim,  Sul do Espírito Santo. Leonardo Caetano Dorigo, mesmo ferido, tentou dirigir até um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho. 
Segundo informações da Polícia Civil, a vítima dirigia um Chevrolet Monza e voltava de um passeio. No caminho, Leonardo e o motorista de um Honda Civic teriam começado uma espécie de competição de ultrapassagens. Num determinado momento, próximo a Itapemirim, duas mulheres que estavam no Honda Civic começaram a implicar com o motorista do Monza.
Leonardo Caetano Dorigo, 38 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Ainda de acordo com a polícia, quando os dois motoristas chegaram perto de um posto de combustíveis, no bairro Gilberto Machado, bateram os retrovisores. A esposa de Leonardo então pediu que ele a deixasse na rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, que fica no mesmo bairro. Após deixar a mulher na rodoviária, ele teria voltado a procurar o motorista do Honda Civic.

Veja Também

Entidades relatam tortura de mulher em morro de Vitória a mando de companheiro preso

Corpo é encontrado em área de manguezal em Vila Velha

Grávida de 7 meses bate com carro após ser feita refém por assaltante na Serra

Quando se encontraram, o condutor do Civic teria saído do carro e atingido a vítima com facadas na altura do peito. Segundo populares, depois de levar as facadas, Leonardo pegou o próprio carro e seguiu por alguns metros em direção ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho. O carro dele ficou parado em uma rotatória do bairro Gilberto Machado mesmo. 
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Leonardo. Segundo a Polícia Civil, o autor do crime já foi identificado, mas até o início da tarde desta segunda-feira (28), ele não havia sido detido. O nome do suspeito não foi informado pela polícia. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Boy sober: 5 formas de transformar a solteirice em uma oportunidade de autoconhecimento
Rock Doido, que deu origem ao novo projeto, se tornou um dos álbuns mais bem sucessidos da artista
Gaby Amarantos revisita músicas do "Rock Doido" em novo projeto acústico
Guarda de Vitória localiza e retira câmera de monitoramento do tráfico em Inhanguetá
Câmera de de segurança usada pelo tráfico é descoberta em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados