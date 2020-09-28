Homem é morto a facadas em briga de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem de 38 anos foi esfaqueado durante uma discussão no trânsito na tarde deste domingo (27), em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Leonardo Caetano Dorigo, mesmo ferido, tentou dirigir até um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho.
Segundo informações da Polícia Civil, a vítima dirigia um Chevrolet Monza e voltava de um passeio. No caminho, Leonardo e o motorista de um Honda Civic teriam começado uma espécie de competição de ultrapassagens. Num determinado momento, próximo a Itapemirim, duas mulheres que estavam no Honda Civic começaram a implicar com o motorista do Monza.
Ainda de acordo com a polícia, quando os dois motoristas chegaram perto de um posto de combustíveis, no bairro Gilberto Machado, bateram os retrovisores. A esposa de Leonardo então pediu que ele a deixasse na rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, que fica no mesmo bairro. Após deixar a mulher na rodoviária, ele teria voltado a procurar o motorista do Honda Civic.
Quando se encontraram, o condutor do Civic teria saído do carro e atingido a vítima com facadas na altura do peito. Segundo populares, depois de levar as facadas, Leonardo pegou o próprio carro e seguiu por alguns metros em direção ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho. O carro dele ficou parado em uma rotatória do bairro Gilberto Machado mesmo.
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Leonardo. Segundo a Polícia Civil, o autor do crime já foi identificado, mas até o início da tarde desta segunda-feira (28), ele não havia sido detido. O nome do suspeito não foi informado pela polícia.