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Quatro mortos

Dois suspeitos de participar de chacina em ilha de Vitória são detidos

Os dois homens chegaram à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa na tarde desta terça-feira (29)  um deles em veículo descaracterizado e outro em viatura da Força Nacional

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 13:34
Suspeitos de participar de chacina em Vitória chegaram em carro da Força Nacional ao DHPP
Suspeitos de participar de chacina em Vitória chegaram em carro da Força Nacional ao DHPP Crédito: Isaac Ribeiro
Dois suspeitos de envolvimento na chacina que resultou na morte de quatro homens na Ilha Doutor Américo, na região de Santo Antônio, em Vitória, foram detidos na manhã desta terça-feira (29) em Porto Novo, Cariacica. A dupla foi levada para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. 
Um deles estava em uma viatura da Força Nacional e o outro em um veículo descaracterizado, sem identificação de nenhuma força de segurança do Estado. Um dos agentes, no entanto, estava com colete a prova de balas com inscrições da Polícia Militar. Um policial informou, na ocasião, que os homens haviam sido detidos em Porto Novo, Cariacica, e que seriam suspeitos de envolvimento na chacina.
Durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, informou que as investigações já apontavam a identificação de alguns suspeitos. Naquele momento, ele não quis revelar detalhes, mas adiantou que havia possibilidade de efetuar prisões ainda nesta terça-feira. Horas depois, 
Atualização: No início da tarde, os dois homens foram liberados. O delegado Marcelo Cavalcanti informou à reportagem de A Gazeta que os dois foram ouvidos na condição de testemunhas e que, por isso, haviam deixado a delegacia.

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