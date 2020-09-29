Dois suspeitos de participar de chacina em ilha de Vitória são detidos

Suspeitos de participar de chacina em Vitória chegaram em carro da Força Nacional ao DHPP Crédito: Isaac Ribeiro

Dois suspeitos de envolvimento na chacina que resultou na morte de quatro homens na Ilha Doutor Américo , na região de Santo Antônio, em Vitória, foram detidos na manhã desta terça-feira (29) em Porto Novo, Cariacica. A dupla foi levada para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.

Um deles estava em uma viatura da Força Nacional e o outro em um veículo descaracterizado, sem identificação de nenhuma força de segurança do Estado. Um dos agentes, no entanto, estava com colete a prova de balas com inscrições da Polícia Militar. Um policial informou, na ocasião, que os homens haviam sido detidos em Porto Novo, Cariacica, e que seriam suspeitos de envolvimento na chacina.

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Durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, informou que as investigações já apontavam a identificação de alguns suspeitos. Naquele momento, ele não quis revelar detalhes, mas adiantou que havia possibilidade de efetuar prisões ainda nesta terça-feira. Horas depois,