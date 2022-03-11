"Não tive forças para ir colar grau", diz capixaba que perdeu pais, noivo e tia em acidente

A gente já está envolvido nas lojas. Eu e meu irmão. Deus estava nos preparando. Viajamos para conhecer melhor o meio. A gente fala que não vamos ser a Elvira e o Roberto. Seremos a Hemily e o Rodrigo. Uma nova administração. Lógico que tem todo o amor, carinho e responsabilidade que meus pais tinham. A gente cuida de várias famílias, temos cuidado e zelo com os funcionários. Esse é o sustento de muitos deles. Temos funcionários maravilhosos, que também estão dando apoio e suporte. Estamos enfrentando e indo bem. Vamos seguir o legado dos meus pais e estaremos aqui para isso. Dando suporte para os clientes, arquitetos e decoradores. Falaram que meus pais eram muito queridos. Eu já ia até a casa de clientes. Minha mãe era muito sábia nessas questões de decoração e meu pai muito dedicado. Vamos fazer com muita dedicação, responsabilidade e amor. Desde quando começou a pandemia, eu voltei para Eunápolis, eu fazia as aulas on-line, mas estava em Eunápolis nas lojas. A gente está aqui para fazer a empresa crescer, não deixar a peteca cair. Foi o que meus pais deixaram para nós. Estamos na Bahia há 22 anos. Queremos levar isso para frente.