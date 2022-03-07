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Tragédia na BR 101

Quatro pessoas morrem em acidente na BA a caminho de formatura no ES

Polícia Civil apura o que pode ter acontecido. Veículo conduzido por empresário perdeu o controle e caiu em uma ribanceira; o motorista, a esposa dele, a irmã dela e o futuro genro do casal são as vítimas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 mar 2022 às 11:19

Publicado em 07 de Março de 2022 às 11:19

Vítimas do acidente vinham para formatura em Vitória
Vítimas do acidente vinham para formatura em Vitória Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Quatro pessoas que vinham para o Espírito Santo morreram em um acidente na manhã de domingo (6), na BR 101, no município de Nova Viçosa, localizado no extremo sul da Bahia.
As vítimas foram identificadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como o empresário Roberto Carlos Xavier Piccoli, de 55 anos, a esposa dele, também empresária, Elvira Garcia Xavier Romeiro, 54, a irmã dela, Cleuza Garcia Gomes, 60, e Gabriel Soares Barcelos, 20, futuro genro do casal.
Estado do veículo após acidente
Estado do veículo após acidente Crédito: Divulgação/PRF
Segundo informações da TV Santa Cruz, afiliada da TV Globo no Sul da Bahia, todos estavam a caminho da formatura da filha do casal e noiva de Gabriel. Eles iriam passar primeiro em Linhares, no Norte do Estado, para iniciar os preparativos. Nesta segunda-feira acontece o culto ecumênico. Na terça, a colação de grau. A festa está prevista para o próximo sábado (12), em Vitória.
O carro em que as vítimas ocupavam, um Jeep Compass, saiu da pista e caiu em uma ribanceira de cerca de 40 metros. O acidente foi registrado por volta das 6h, no km 908. Roberto Carlos conduzia o veículo.
Quatro pessoas morrem em acidente na BA a caminho de formatura no ES
Local do acidente era um trecho de reta
Local do acidente era um trecho de reta Crédito: Divulgação/PRF
O local onde o carro caiu é de difícil acesso, o que dificultou o socorro das vítimas e a remoção dos corpos, que ficaram presos às ferragens. Na tarde deste domingo, um guincho foi enviado ao local para remover o veículo.
A Polícia Civil da Bahia apura o que pode ter provocado o acidente. Há hipóteses de que o motorista tenha tentado desviar de um veículo que vinha na contramão, ou de um buraco, e também se cogita a possibilidade de ele ter dormido ao volante.
Ainda segundo informações da TV Santa Cruz, Roberto e Elvira se mudaram de Linhares para Eunápolis, no Sul da Bahia, em 1999, onde são conhecidos pela atuação no ramo de móveis e decorações. As lojas que pertencem às vítimas estavam fechadas nesta manhã, em sinal de luto.
A prefeitura do município baiano publicou uma nota de pesar e as mortes também foram lamentadas pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade e em páginas das empresas das vítimas.
O velório e o enterro do casal e da cunhada aconteceram em Eunápolis nesta manhã, com a família bastante abalada. O corpo de Gabriel será velado e sepultado em Colatina, no Noroeste do Estado, ainda sem data e horário confirmados.
Com informações da TV Santa Cruz e do g1 BA

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