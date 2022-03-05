Acidente entre carreta e carro deixa quatro feridos na BR 259 em Colatina

Acidente entre uma carreta e carro aconteceu no fim da manhã deste sábado (5) na BR 259, em Colatina.

Na carreta estavam duas pessoas que tiveram ferimentos leves e, no carro, outras duas, sendo que o motorista ficou preso entre as ferragens e a passageira teve ferimentos leves.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a equipe realizou o desencarceramento do condutor do Gol, que estava preso às ferragens, o socorrendo para o hospital Sílvio Avidos, em Colatina. "Os demais foram levados à mesma unidade de saúde pela equipe do Samu. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF)".