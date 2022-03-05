Acidente entre carreta e carro deixa quatro feridos na BR 259 em Colatina

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após um acidente no fim da manhã deste sábado (5) na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Estado. A batida, com causas ainda desconhecidas, foi entre uma carreta e um carro de passeio. Como os veículos pararam fora da pista, o tráfego não precisou ser interrompido.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocidente foi perto da entrada do Shopping Moda Brasil.
Na carreta estavam duas pessoas que tiveram ferimentos leves e, no carro, outras duas, sendo que o motorista ficou preso entre as ferragens e a passageira teve ferimentos leves.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a equipe realizou o desencarceramento do condutor do Gol, que estava preso às ferragens, o socorrendo para o hospital Sílvio Avidos, em Colatina. "Os demais foram levados à mesma unidade de saúde pela equipe do Samu. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF)".
Com informações de Geizy Gomes