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Colina de Laranjeiras

Acidente na Serra: caminhão bate em poste de alta tensão e deixa um ferido

De acordo com informações da Eco101, concessionária responsável pela via, uma vítima chegou a ser atendida pela ambulância
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

04 mar 2022 às 15:39

Publicado em 04 de Março de 2022 às 15:39

colina de laranjeiras
Caminhão colide em poste na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo um caminhão foi registrado às 10h58 desta sexta-feira (04), no km 266,3 da Marginal Sul da BR 101, na saída do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra.
De acordo com informações da Eco101, concessionária responsável pela via, uma vítima chegou a ser atendida pela ambulância. Além disso, um poste de alta tensão foi atingido. Os semáforos no cruzamento precisaram ser desligados e o cruzamento da saída do bairro Colina de Laranjeiras está com interdição. O local está sinalizado e o tráfego está fluindo pela pista central, em ambos sentidos.
Também segundo a empresa, para atendimento à ocorrência foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Demandada sobre possível desabastecimento de energia no local, a EDP, concessionária de energia elétrica, informou que 32 clientes foram afetados pela queda do poste. Em nota, a empresa afirmou que equipes trabalham no local na substituição da estrutura. A normalização do serviço está prevista para as próximas horas.
Também acionada, a PM informou que somente ficou no local até a chegada da PRF, que assumiu a ocorrência.

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