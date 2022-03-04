Mulher fica gravemente ferida ao ter perna atingida por ônibus em Viana

Mulher ficou gravemente ferida ao ter perna atingida por ônibus em Viana Crédito: Foto leitor

Uma mulher de 68 anos ficou gravemente ferida ao sofrer um acidente envolvendo um coletivo do Sistema Transcol na manhã desta sexta-feira (4), no bairro Universal, em Viana , na Grande Vitória . De acordo com a assessoria de imprensa do GVBus, o acidente ocorreu no momento em que ônibus fazia a curva na Rua Tavares Neto para acessar a Avenida Resplendor, por volta das 10h.

Conforme relatos do marido da vítima, ao avistar o coletivo da linha 910 em movimento, a mulher correu pela via em direção ao veículo para embarcar, mas acabou sofrendo uma queda e colidiu na lateral do ônibus. Ainda segundo a empresa, nenhum dos ocupantes do coletivo se feriu.

FERIMENTO GRAVE

Após a queda, a mulher sofreu um ferimento grave na altura da coxa esquerda, dilacerando a região, e perdeu muito sangue. A vítima permaneceu no local até a chegada de uma ambulância do Samu, que a conduziu para um hospital. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também foi acionado para a ocorrência, segundo a nota da GVBus.

O GVBus informou ainda que a empresa proprietária do coletivo lamenta profundamente o ocorrido e afirma estar aguardando a liberação do boletim de ocorrência, para encaminhar à seguradora, que seguirá acompanhando o caso. O estado de saúde da vítima não foi informado.

OUTRA VERSÃO PARA O ACIDENTE

Após o acidente, um grupo de pessoas ficou próximo da mulher ferida. Em uma filmagem feita a poucos metros do local do acidente, uma testemunha narra que a vítima deu sinal de parada ao motorista, que não teria visto ela e a atingiu. Na sequência, o coletivo a atropelou.

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A Gazeta, a Demandada pela reportagem de, a Polícia Militar informou que a mulher de 68 anos se desequilibrou na via e caiu, sendo atingida logo depois pelo ônibus. Ela foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. O motorista do coletivo realizou teste de etilômetro, o bafômetro, que deu negativo.