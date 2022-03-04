Mulher fica gravemente ferida ao ter perna atingida por ônibus em Viana

Uma mulher de 68 anos ficou gravemente ferida ao sofrer um acidente envolvendo um coletivo do Sistema Transcol na manhã desta sexta-feira (4), no bairro Universal, em Viana, na Grande Vitória. De acordo com a assessoria de imprensa do GVBus, o acidente ocorreu no momento em que ônibus fazia a curva na Rua Tavares Neto para acessar a Avenida Resplendor, por volta das 10h.
Conforme relatos do marido da vítima, ao avistar o coletivo da linha 910 em movimento, a mulher correu pela via em direção ao veículo para embarcar, mas acabou sofrendo uma queda e colidiu na lateral do ônibus. Ainda segundo a empresa, nenhum dos ocupantes do coletivo se feriu.
FERIMENTO GRAVE
Após a queda, a mulher sofreu um ferimento grave na altura da coxa esquerda, dilacerando a região, e perdeu muito sangue. A vítima permaneceu no local até a chegada de uma ambulância do Samu, que a conduziu para um hospital. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também foi acionado para a ocorrência, segundo a nota da GVBus.
O GVBus informou ainda que a empresa proprietária do coletivo lamenta profundamente o ocorrido e afirma estar aguardando a liberação do boletim de ocorrência, para encaminhar à seguradora, que seguirá acompanhando o caso. O estado de saúde da vítima não foi informado.
OUTRA VERSÃO PARA O ACIDENTE
Após o acidente, um grupo de pessoas ficou próximo da mulher ferida. Em uma filmagem feita a poucos metros do local do acidente, uma testemunha narra que a vítima deu sinal de parada ao motorista, que não teria visto ela e a atingiu. Na sequência, o coletivo a atropelou.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que a mulher de 68 anos se desequilibrou na via e caiu, sendo atingida logo depois pelo ônibus. Ela foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. O motorista do coletivo realizou teste de etilômetro, o bafômetro, que deu negativo.
Atualização
04/03/2022 - 2:20
A Polícia Militar informou que a vítima foi socorrida para um hospital de Vitória. O motorista do coletivo fez o teste do bafômetro, que deu negativo.