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Vídeo: ônibus do Transcol atropela cadeirante em bairro de Cariacica

O atropelamento ocorreu na tarde desta segunda-feira (31) e a vítima foi socorrida por populares; Ceturb-ES lamentou o ocorrido e informou que irá apurar o acidente para adotar medidas cabíveis

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 10:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2022 às 10:45
Um ônibus do Sistema Transcol atropelou uma cadeirante, na tarde desta segunda-feira (31), em Bela Aurora, em Cariacica, na Grande Vitória. O acidente foi registrado em vídeo por uma câmera de um estabelecimento próximo.
As imagens mostram que Gisele de Oliveira Mota estava no asfalto, perto da calçada, quando o ônibus se aproximou. Ela foi mais para o canto, para perto do meio-fio.
O ônibus freou e praticamente parou atrás de Gisele, mas depois o motorista arrancou e saiu arrastando a cadeira de rodas, prensando a mulher entre a roda do ônibus e o meio-fio. A cadeirante foi socorrida e precisou ser internada, mas teve alta nesta terça-feira (1º).
Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) disse que lamenta o ocorrido e que vai notificar o consórcio operador para apurar os fatos e informar quais as providências tomadas.

VÍTIMA GRAVOU VÍDEO FALANDO SOBRE O CASO

Já em casa após receber alta hospitalar, Gisele enviou um vídeo à reportagem falando sobre o acidente. Confira:
"Já estou em casa, tive alta e já cheguei agorinha. Estou bem, mas minha cadeira já era. No horário do fato eu parei em frente a uma farmácia para comprar um remédio para dor e febre. O motorista parou atrás de mim e os passageiros desceram. Ele me viu, mas disse que depois esqueceu que eu estava ali. Foi quando o ônibus pegou minha cadeira, por mais que eu tenha me afastado mais para o canto. A empresa ficou de me dar suporte, assistência. Vamos ver e aguardar”, disse a cadeirante.

O QUE DIZ O MOTORISTA

Nesta segunda-feira (7), o motorista Rômulo Fontana – que dirigia o ônibus no atropelamento – procurou a equipe de A Gazeta para reforçar que prestou todo o apoio à vítima, tanto no momento em que o acidente aconteceu, quanto nos dias seguintes, quando pagou pela nova cadeira da Gisele.
"Eu tinha visto ela antes, mas eu preciso ficar observando os passageiros desembarcarem pelo retrovisor. Nesse tempo, ela foi para o meu ponto cego e pensei que ela tivesse saído. Quando prensou, eu esperei tirarem ela daquela situação, abri a porta e desci, disse que iria cuidar de tudo", lembrou.
Ele também afirmou que "o local não tem calçada-cidadã", que esperou a chegada da ambulância e se identificou junto à polícia. "No dia seguinte, eu dei R$ 1.390 na empresa para poder pagar a nova cadeira, porque a que tinha sido emprestada não passava pelas portas da casa dela", comentou.

Atualização

07/02/2022 - 9:06
Após a publicação desta matéria, o motorista Rômulo Fontana procurou A Gazeta, querendo reforçar o apoio prestado à vítima. O texto foi atualizado.

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