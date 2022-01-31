Jovem é preso suspeito de espancar mulher grávida em Conceição do Castelo

Segundo a Polícia Civil, o crime e a prisão ocorreram na cidade de Conceição do Castelo Crédito: Ricardo Medeiros

Equipes das Delegacias Especializadas de Narcóticos (Denarc) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante realizaram a prisão do suspeito. O titular das duas unidades, delegado Alberto Roque Peres, explicou o ocorrido.

"A equipe se preparava para iniciar o serviço quando uma jovem, grávida, adentrou a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante toda machucada, alegando ter sido agredida pelo companheiro. Ela veio até a delegacia pedir socorro e, imediatamente, os policiais a atenderam" Alberto Roque Peres - Delegado titular da DHPP e da Denarc de Venda Nova do Imigrante

A Polícia Civil informou que a equipe foi até Conceição do Castelo, realizou diligências e encontrou o suspeito na casa da mãe dele. Os policiais também fizeram buscas na residência do casal e constataram que os móveis e eletrodomésticos da vítima estavam todos danificados.

Ainda segundo a Polícia Civil, levantamentos apontaram que o detido agrediu a companheira porque queria que ela abortasse a gestação. O desentendimento teria começado quando a vítima jogou fora entorpecentes que pertenciam ao suspeito.