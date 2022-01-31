Jovem é preso suspeito de espancar mulher grávida em Conceição do Castelo

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de ter espancado a companheira de 19 anos, grávida de aproximadamente quatro semanas. Segundo a Polícia Civil, além da agredir a vítima, ele também teria destruído móveis e eletrodomésticos da residência do casal. Fato aconteceu em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado, na noite do último sábado (29).
Equipes das Delegacias Especializadas de Narcóticos (Denarc) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante realizaram a prisão do suspeito. O titular das duas unidades, delegado Alberto Roque Peres, explicou o ocorrido.
"A equipe se preparava para iniciar o serviço quando uma jovem, grávida, adentrou a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante toda machucada, alegando ter sido agredida pelo companheiro. Ela veio até a delegacia pedir socorro e, imediatamente, os policiais a atenderam"
A Polícia Civil informou que a equipe foi até Conceição do Castelo, realizou diligências e encontrou o suspeito na casa da mãe dele. Os policiais também fizeram buscas na residência do casal e constataram que os móveis e eletrodomésticos da vítima estavam todos danificados.
Ainda segundo a Polícia Civil, levantamentos apontaram que o detido agrediu a companheira porque queria que ela abortasse a gestação. O desentendimento teria começado quando a vítima jogou fora entorpecentes que pertenciam ao suspeito.
O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça na forma da Lei Maria da Penha e dano qualificado, e conduzido ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já a jovem de 19 anos foi encaminhada a um hospital da cidade devido ao estado de saúde dela – que não foi informado – e ao risco de aborto, concluiu a polícia.