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Três criminosos

Vídeo: assaltantes sequestram motorista de aplicativo em Vitória

Enquanto o motorista verificava uma nova corrida, os suspeitos se aproximaram e o renderam na noite de domingo (30). Vítima foi deixada na Praia do Canto e o carro foi recuperado

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2022 às 16:30
Um vídeo gravado por câmeras de segurança flagrou o momento que um motorista de aplicativo de 60 anos foi rendido por três assaltantes, um deles armado, na noite deste domingo (30), no Centro de Vitória.
O irmão da vítima, um consultor imobiliário que, também não será identificado, contou que o motorista de aplicativo estava na região da Praça Costa Pereira, por volta das 21h20, atendendo um pedido de corrida com saída do local. Quando chegou à praça, a corrida foi cancelada e outro pedido foi feito.
Enquanto o homem verificava a nova corrida, os assaltantes se aproximaram e o renderam. Eles entraram no carro e sequestraram a vítima. O consultor imobiliário contou que o irmão ficou sob a mira dos assaltantes, que ainda usaram o carro dele para assaltar um rapaz na Praia do Canto.
"Eles pegaram ele, rodaram pela Praia do Canto e assaltaram um rapaz na rua. Depois tentaram assaltar um pet shop mas tinha um cachorro que os intimidou e aí eles o abandonaram", disse.
A vítima foi deixada na Rua Constante Sodré, na Praia do Canto, e conseguiu falar com o irmão depois de pedir ajuda na Reta da Penha.
A Polícia Militar foi acionada. Enquanto estavam na Delegacia Regional de Vitória registrando a ocorrência, a vítima e o irmão receberam a informação de que o carro havia sido recuperado no Bairro da Penha.
Além do veículo, o motorista de aplicativo teve o celular, R$ 300 em dinheiro, a aliança e os cartões de crédito roubados. O irmão contou que essa é a primeira vez que o motorista é assaltado. Ele já teve o carro furtado na porta de casa.
Após o susto, nesta segunda-feira, ele está recuperando o veículo e bloqueando o telefone e os cartões levados pelos criminosos. "Ele está bem graças a Deus. Deus foi muito misericordioso. É triste. É o que a gente vê todos os dias", disse o irmão da vítima.
*Com informações do G1 ES

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