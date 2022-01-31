Vídeo: assaltantes sequestram motorista de aplicativo em Vitória

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Um vídeo gravado por câmeras de segurança flagrou o momento que um motorista de aplicativo de 60 anos foi rendido por três assaltantes, um deles armado, na noite deste domingo (30), no Centro de Vitória

O irmão da vítima, um consultor imobiliário que, também não será identificado, contou que o motorista de aplicativo estava na região da Praça Costa Pereira, por volta das 21h20, atendendo um pedido de corrida com saída do local. Quando chegou à praça, a corrida foi cancelada e outro pedido foi feito.

Enquanto o homem verificava a nova corrida, os assaltantes se aproximaram e o renderam. Eles entraram no carro e sequestraram a vítima. O consultor imobiliário contou que o irmão ficou sob a mira dos assaltantes, que ainda usaram o carro dele para assaltar um rapaz na Praia do Canto.

"Eles pegaram ele, rodaram pela Praia do Canto e assaltaram um rapaz na rua. Depois tentaram assaltar um pet shop mas tinha um cachorro que os intimidou e aí eles o abandonaram", disse.

A vítima foi deixada na Rua Constante Sodré, na Praia do Canto, e conseguiu falar com o irmão depois de pedir ajuda na Reta da Penha.

A Polícia Militar foi acionada. Enquanto estavam na Delegacia Regional de Vitória registrando a ocorrência, a vítima e o irmão receberam a informação de que o carro havia sido recuperado no Bairro da Penha.

Além do veículo, o motorista de aplicativo teve o celular, R$ 300 em dinheiro, a aliança e os cartões de crédito roubados. O irmão contou que essa é a primeira vez que o motorista é assaltado. Ele já teve o carro furtado na porta de casa.

Após o susto, nesta segunda-feira, ele está recuperando o veículo e bloqueando o telefone e os cartões levados pelos criminosos. "Ele está bem graças a Deus. Deus foi muito misericordioso. É triste. É o que a gente vê todos os dias", disse o irmão da vítima.