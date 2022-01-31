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Rendidas por homem

Polícia investiga estupro de três irmãs na Leste-Oeste, em Cariacica

Após saírem de uma festa, vítimas de 17, 19 e 26 anos foram obrigadas a entrar no carro de um homem e violentadas. Criminoso estava com uma faca e ainda queria dinheiro das vítimas

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 15:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2022 às 15:57
Rodovia Leste-Oeste liga as cidades de Cariacica e Vila Velha
Rodovia Leste-Oeste liga as cidades de Cariacica e Vila Velha Crédito: Ronaldo Rodrigues
Três irmãs foram feitas reféns e estupradas por um homem na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, na Grande Vitória. O crime aconteceu na madrugada de domingo (30).
As três vítimas são uma adolescente de 17 anos e duas jovens de 19 e 26 anos. Elas contaram que voltavam a pé para casa depois de uma festa no bairro Castelo Branco, quando um homem parou o carro e obrigou que as três entrassem no veiculo.
"Parou do nosso lado e obrigou que a gente a entrar dentro do carro. Aí, não tinha como fugir ali, no momento, aí a gente pegou e entrou", relatou uma das vítimas.
No carro, o criminoso continuou ameaçando as irmãs, que estão abaladas com tudo o que aconteceu. "O tempo todo ameaçando, falando que ia matar a gente, e a gente estava pedindo 'moço, por favor, mata a gente não, a gente tem filho pra cuidar e tal'. A gente tentou conversar com ele, ele falou 'eu vou pensar o que eu vou fazer com vocês'", contou uma das jovens.
Depois de sair com as vítimas do bairro Castelo Branco, o homem parou o carro na Rodovia Leste Oeste, que liga as cidades de Cariacica e Vila Velha, e violentou as três irmãs.
"Ele ficou o tempo todo falando bem assim 'esse lugar aqui parece lugar de desovar corpos'. A gente ficou desesperada, olhando uma para a outra, sabendo que ia acontecer alguma coisa. A minha irmã ficava o tempo todo chorando, chorando, pedindo, por favor, para ele não fazer nada com a gente", recordou uma das irmãs.
As vítimas contaram que foram ameaçadas com uma faca. Além de estuprar as três, o criminoso ainda queria dinheiro. Uma delas relatou o que elas sentiram ao verem as outras irmãs sendo violentadas. "Ficavam olhando chorando. Não aguentava nem olhar não, nenhuma de nós aguentou olhar a outra não", contou.
O caso é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.
*Com informações do G1ES

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