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Teve o carro roubado

Grávida de 8 meses é rendida por assaltantes em Cariacica

Depois de ter o carro e pertences levados, a professora correu acompanhada da filha. Elas acabaram se machucando ao caírem quando fugiam do local

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 12:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2022 às 12:39
Professora grávida é rendida por assaltantes na frente de casa em Cariacica
A professora está grávida de oito meses e acabou se ferindo ao sair do local onde foi assaltada Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma professora grávida de oito meses, a mãe dela e a filha de um ano, viveram momentos de terror ao serem rendidas por quatro assaltantes, na noite deste domingo (30), no bairro Jardim Campo Verde, em Cariacica, na Grande Vitória. A mãe da professora, uma artesã, estava dirigindo o veículo e contou que, quando se aproximavam da casa da filha, os criminosos chegaram.
"Foi uma coisa muito rápida. Minha reação foi só tirar o pé do acelerador, parar o carro e pedir para tirar minha filha e minha neta que estavam no carro", contou.
Professora grávida é rendida por assaltantes na frente de casa em Cariacica
Professora grávida é rendida por assaltantes na frente de casa em Cariacica Crédito: TV Gazeta
Assim que entregaram tudo, a professora correu para a casa da sogra, ao lado da residência dela, mas nervosa e com a filha no colo, acabou caindo na entrada da garagem. As duas se machucaram e foram levadas para o hospital, onde passaram por exames.
"Minha neta ficou assustada, chora às vezes. É traumatizante, mas graças a Deus elas estão bem", disse a mãe da professora.
O marido da mulher grávida  é policial militar e estava trabalhando na hora do roubo. A Polícia Civil investiga o crime.
Com informações do G1ES

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