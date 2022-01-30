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Vila Velha

Idoso é agredido em praia do ES suspeito de fotografar partes íntimas de crianças

Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi socorrido na Praia da Costa e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde recebe atendimento sob escolta

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 19:57

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

30 jan 2022 às 19:57
Um idoso de 69 anos foi agredido na orla da Praia da Costa, em Vila Velha, no início da tarde deste domingo (30), após ter sido visto por banhistas fotografando crianças no local. A Polícia Militar foi acionada e confirmou o caso.
À repórter Any Cometti, da TV Gazeta, a mãe das crianças, que prefere não ser identificada, afirmou que uma moça percebeu a movimentação dele e avisou a ela. "Não entendi inicialmente. Ele estava sentado ao meu lado direito. Pedi então que me mostrasse as fotos. Ele começou a apagar fotos e, nesse meio tempo, pessoas em volta disseram que já estavam suspeitando dele. A população se revoltou, ele saiu correndo, mas foi contido. Acionamos a polícia e ele foi levado. Na câmera havia foto das minhas filhas, de 9, 12 e 15 anos, e de outras crianças também, inclusive da moça que alertou. Principalmente das partes íntimas", disse, chorando.
Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde recebe atendimento sob escolta.
Ainda segundo a PM, um celular e uma câmera fotográfica do suspeito foram entregues por banhistas aos militares, que entregaram a ocorrência à Delegacia Regional de Vitória.
A Polícia Civil informou que "as partes foram conduzidas ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), ouvidas e liberadas pois não foi possível constatar estado flagrancial".  Também informou que o celular do idoso foi apreendido e será encaminhado para a perícia. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

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