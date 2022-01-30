Idoso é agredido em praia do ES suspeito de fotografar partes íntimas de crianças

À repórter Any Cometti, da TV Gazeta, a mãe das crianças, que prefere não ser identificada, afirmou que uma moça percebeu a movimentação dele e avisou a ela. "Não entendi inicialmente. Ele estava sentado ao meu lado direito. Pedi então que me mostrasse as fotos. Ele começou a apagar fotos e, nesse meio tempo, pessoas em volta disseram que já estavam suspeitando dele. A população se revoltou, ele saiu correndo, mas foi contido. Acionamos a polícia e ele foi levado. Na câmera havia foto das minhas filhas, de 9, 12 e 15 anos, e de outras crianças também, inclusive da moça que alertou. Principalmente das partes íntimas", disse, chorando.