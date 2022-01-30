Casal é assassinado a tiros e pedradas em Carapebus, na Serra

À esquerda, o lanterneiro Asclepiades; e à direita, a dona de casa Lais. No centro, fotos dos corpos de ambos

No início desta manhã, os corpos continuavam caídos na Rua da Braúna. De acordo com a apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta , os dois estavam voltando para a casa a pé, quando foram surpreendidos pelos criminosos, que chegaram ao local em um carro, já realizando os disparos.

Depois de acertada pelos tiros, a mulher levou pedradas e chegou a ficar com o rosto desfigurado. Em seguida, os suspeitos foram atrás do homem, que tentava fugir, e o mataram da mesma forma. De acordo com a apuração da TV Gazeta no local com parentes, o casal havia se mudado há dois meses e tinha filhos.