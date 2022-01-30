Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Duplo homicídio

Casal é assassinado a tiros e pedradas em Carapebus, na Serra

Vítimas foram identificadas como Asclepiades Vieira Soares Júnior, de 31 anos, e Lais Paula de Souza, de 25; crime aconteceu na madrugada deste domingo (30)

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 12:49

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

30 jan 2022 às 12:49
À esquerda, o lanterneiro Asclepiades; e à direita, a dona de casa Lais. No centro, fotos do corpo de ambos
À esquerda, o lanterneiro Asclepiades; e à direita, a dona de casa Lais. No centro, fotos dos corpos de ambos Crédito: Reprodução | Diony Silva | Montagem A Gazeta
Casal é assassinado a tiros e pedradas em Carapebus, na Serra
Com vários tiros e pedradas, um casal foi brutalmente assassinado na madrugada deste domingo (30), no balneário de Carapebus, na Serra. As vítimas foram identificadas como Asclepiades Vieira Soares Júnior e Lais Paula de Souza, de 31 e 25 anos, respectivamente. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.
No início desta manhã, os corpos continuavam caídos na Rua da Braúna. De acordo com a apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, os dois estavam voltando para a casa a pé, quando foram surpreendidos pelos criminosos, que chegaram ao local em um carro, já realizando os disparos.
Depois de acertada pelos tiros, a mulher levou pedradas e chegou a ficar com o rosto desfigurado. Em seguida, os suspeitos foram atrás do homem, que tentava fugir, e o mataram da mesma forma. De acordo com a apuração da TV Gazeta no local com parentes, o casal havia se mudado há dois meses e tinha filhos.
Casal foi morto com tiros e pedradas na Rua da Braúna, em Carapebus, na Serra
Casal foi morto com tiros e pedradas na Rua da Braúna, em Carapebus, na Serra Crédito: Diony Silva
Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 4h30 para verificar a ocorrência de duplo homicídio em via pública. "No local, os militares constataram o óbito de um homem e uma mulher, por disparos de arma de fogo e pedradas. Não há informações sobre autoria e motivação".
Já a Polícia Civil afirmou que os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e o caso seguirá sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Detalhes não serão divulgados, por enquanto", finalizou a corporação.

Veja Também

Perseguição termina com dois baleados e um preso em Vila Velha

Foragido da Justiça, homem é preso por força-tarefa na Serra

Empresário é morto a tiros dentro da própria casa de shows na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Dhpp Dml homicídio Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Ramon Mapelli dos Santos (destaque) é procurado pela Justiça
Namorado de jovem morta em racha acumula histórico de ameaças e agiotagem no ES
Imagem de destaque
'Eu estava na sala com Trump e ouvi o som dos tiros': o relato do correspondente da BBC que testemunhou ataque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados