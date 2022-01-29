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Procurado há sete meses

Foragido da Justiça, homem é preso por força-tarefa na Serra

Criminoso estava sendo procurado desde junho do ano passado, quando fugiu do Complexo Penitenciário de Xuri

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2022 às 15:25
Complexo Penitenciário no bairro Xuri, em Vila Velha
Criminoso fugiu do Complexo Penitenciário no bairro Xuri, em Vila Velha, em junho de 2021 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 28 anos, que estava foragido da Justiça desde junho do ano passado, foi preso na tarde de sexta-feira (28) em Nova Almeida, na Serra.
A prisão do criminoso, que não teve a identidade divulgada, foi realizada por uma força-tarefa de policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais militares e agentes da Guarda Municipal.  
Segundo a Polícia Federal, o homem foi surpreendido em um cerco na casa em que estava, em Nova Almeida, e não reagiu. No entanto, em uma tentativa de prisão anterior, ocorrida no balneário de Guriri, no Norte do estado, ele já havia atirado contra policiais e fugido.
O criminoso era procurado desde que fugiu do Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, há cerca de sete meses. Além de tráfico de drogas, a ficha criminal dele inclui tentativa de homicídio e um assalto a um carro forte, que ocorreu em 2018 em um shopping de Vila Velha.
Com informações do G1 Espírito Santo

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