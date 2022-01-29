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Carro atingido por 7 tiros

Motorista é baleado ao buscar passageiro em baile clandestino em Vitória

Jovem de 19 anos estava em carro estacionado em frente ao PA da Praia do Suá quando um homem chegou atirando contra o veículo. Segundo ele, alvo era o passageiro, que conseguiu fugir

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2022 às 11:55
Um jovem de 19 anos, que trabalha como motorista particular, foi baleado com um tiro na nuca ao buscar um passageiro em um baile clandestino no Morro da Garrafa, em Vitória, na madrugada deste sábado (29).  Segundo a vítima, o alvo dos disparos era a pessoa que estava sendo transportada e que conseguiu fugir durante o crime. O veículo foi atingido por pelo menos sete disparos.
Motorista é baleado dentro do carro ao buscar passageiro em baile clandestino em Vitória
Motorista é baleado dentro do carro ao buscar passageiro em baile clandestino em Vitória Crédito: Fernando Estevão
O motorista, que trabalha em uma hamburgueria, contou para a polícia que costuma fazer corridas particulares depois do trabalho. Por volta das 4h30, ele foi buscar uma pessoa que estava saindo de um baile.
Ele contou que estacionou em frente ao Pronto Atendimento da Praia do Suá quando um homem apareceu e começou a atirar contra o passageiro, que estava no banco de trás. O suposto alvo dos disparos conseguiu sair do veículo e fugir.
Já o motorista foi atingido por um tiro na nuca. Ele caminhou até a unidade de saúde e pediu socorro. Depois, o jovem foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. 
O Pronto Atendimento da Praia do Suá, conhecido como PA da Praia do Suá, em Vitória
Vítima pediu socorro no Pronto Atendimento da Praia do Suá Crédito: Samy Ferreira/ TV Gazeta
O pai da vítima conversou com a TV Gazeta e disse que não sabia que o filho costumava fazer corridas. Ele também contou que, há cerca de um ano, o jovem levou um tiro de bala perdida em um baile clandestino no Bairro da Penha. 
Até a manhã deste sábado, nenhum suspeito havia sido preso pelo crime. O caso vai ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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