Empresário é morto a tiros dentro da própria casa de shows na Serra

Vítima foi identificada como Bruno Oliveira, de 30 anos. Homem era dono do "Taberna Gastro Music Bar", local onde foi morto Crédito: Reprodução | GoogleMaps

TV Gazeta, ele foi identificado como Bruno Oliveira, de 30 anos, e era dono da "Taberna GastroMusicBar", local onde foi assassinado. A Polícia Militar informou que nenhum suspeito do crime foi detido. Um homem foi morto a tiros, na tarde desta sexta-feira (28), dentro de uma casa de shows localizada no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra . Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da, ele foi identificado como Bruno Oliveira, de 30 anos, e era dono da "Taberna GastroMusicBar", local onde foi assassinado. A Polícia Militar informou que nenhum suspeito do crime foi detido.

Populares relataram à TV Gazeta que os suspeitos chegaram ao local de carro e, sem sair do veículo, começaram a atirar várias vezes contra Bruno. Testemunhas disseram ainda que a vítima possuía muitas dívidas, o que gerou várias desavenças e pode ter motivado o crime, mas a polícia não deu detalhes sobre a investigação.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", informou a corporação.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou.