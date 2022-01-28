Jovem com necessidades especiais denuncia estupro em Muniz Freire

Uma adolescente com necessidades especiais, de 17 anos, revelou que foi vítima de um estupro no interior de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. O suspeito seria um conhecido da família e o abuso sofrido enquanto a esposa do homem dormia. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (26) - a necessidade especial da vítima não foi colocada na reportagem para preservar a identidade dela.
A Polícia Militar informou que foi chamada pelo conselho tutelar do município. No local, uma conselheira relatou o que a adolescente denunciou. Disse que na noite de quarta-feira ela esteve na casa do homem, de 43, e enquanto a esposa dele dormia, teve relações sexuais com ela.
Depois do abuso, o homem teria dito à vítima para que ela não contasse o que tinha acontecido entre eles. A jovem contou para a conselheira ser comum ela ir na casa do casal quando a esposa do homem está presente, mas nunca havia passado por abusos anteriormente.
A adolescente foi levada até o hospital da cidade para os primeiros atendimentos e, encaminhada para exames no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (27). Os resultados confirmaram o abuso.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido até a delegacia de Muniz Freire para que fosse ouvido. Ele negou o crime e foi liberado, pois não estava mais em estado de flagrante. O caso segue em investigação pela Polícia Civil e é acompanhado pelo Conselho Tutelar.