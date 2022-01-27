Jovem é morto após briga em ponto de ônibus em Colatina

Walace dos Santos de Oliveira, de 28 anos,foi morto em ponto de ônibus em Colatina Crédito: Gabriela Fardin

Um jovem de 28 anos foi morto com uma pancada na cabeça em um ponto de ônibus da ES 080, no bairro 15 de outubro, em Colatina , no Noroeste do Estado, por volta das 14 horas desta quinta-feira (27). Ele foi identificado pelo pai como Walace dos Santos de Oliveira. Segundo a Polícia Militar , a vítima estava na companhia de outros dois homens, que, após um desentendimento, a atacaram com uma barra de ferro.

Em entrevista à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, o pai de Walace contou que o filho saiu de casa por volta das 18h horas de quarta-feira (26) com alguns amigos e não voltou mais. Testemunhas relataram para a Polícia Militar que o jovem e dois amigos passaram a noite bebendo.

A vítima morava com a família na localidade de Córrego do Macaco, no interior de Colatina. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

TV Gazeta Noroeste que encontrou o documento de um dos suspeitos com a vítima, o que, segundo a corporação, levanta a hipótese de que o jovem poderia ter roubado um dos homens. A perícia da Polícia Civil informou para a reportagem daque encontrou o documento de um dos suspeitos com a vítima, o que, segundo a corporação, levanta a hipótese de que o jovem poderia ter roubado um dos homens.

De acordo com a Polícia Militar, após fugirem levando a arma do crime, os dois suspeitos foram detidos no início da noite desta quinta-feira (27). Eles estavam escondidos em uma mata próxima à rodovia ES 080, onde o fato aconteceu.

Os homens foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação, e mais detalhes não serão divulgados, por enquanto.