Jovem é morto após briga em ponto de ônibus em Colatina

Um jovem de 28 anos foi morto com uma pancada na cabeça em um ponto de ônibus da ES 080, no bairro 15 de outubro, em Colatina, no Noroeste do Estado, por volta das 14 horas desta quinta-feira (27). Ele foi identificado pelo pai como Walace dos Santos de Oliveira. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na companhia de outros dois homens, que, após um desentendimento, a atacaram com uma barra de ferro.
Em entrevista à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, o pai de Walace contou que o filho saiu de casa por volta das 18h horas de quarta-feira (26) com alguns amigos e não voltou mais. Testemunhas relataram para a Polícia Militar que o jovem e dois amigos passaram a noite bebendo.
A vítima morava com a família na localidade de Córrego do Macaco, no interior de Colatina. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A perícia da Polícia Civil informou para a reportagem da TV Gazeta Noroeste que encontrou o documento de um dos suspeitos com a vítima, o que, segundo a corporação, levanta a hipótese de que o jovem poderia ter roubado um dos homens.
De acordo com a Polícia Militar, após fugirem levando a arma do crime, os dois suspeitos foram detidos no início da noite desta quinta-feira (27). Eles estavam escondidos em uma mata próxima à rodovia ES 080, onde o fato aconteceu.
Os homens foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação, e mais detalhes não serão divulgados, por enquanto.
Atualização
27/01/2022 - 7:42
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar informou que os dois suspeitos do crime foram detidos no início da noite desta quinta-feira (27). O texto foi atualizado.