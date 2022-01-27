Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na ES 080

Jovem é morto após briga em ponto de ônibus em Colatina

Walace dos Santos de Oliveira, 28, foi atacado na cabeça com uma barra de ferro por dois homens que estavam com ele. Segundo o pai, o rapaz havia saído de casa com amigos na noite anterior

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 18:17

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 jan 2022 às 18:17
Walace dos Santos de Oliveira, de 27 anos,foi morto em ponto de ônibus em Colatina
Walace dos Santos de Oliveira, de 28 anos,foi morto em ponto de ônibus em Colatina Crédito: Gabriela Fardin
Um jovem de 28 anos foi morto com uma pancada na cabeça em um ponto de ônibus da ES 080, no bairro 15 de outubro, em Colatina, no Noroeste do Estado, por volta das 14 horas desta quinta-feira (27). Ele foi identificado pelo pai como Walace dos Santos de Oliveira. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na companhia de outros dois homens, que, após um desentendimento, a atacaram com uma barra de ferro.
Em entrevista à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, o pai de Walace contou que o filho saiu de casa por volta das 18h horas de quarta-feira (26) com alguns amigos e não voltou mais. Testemunhas relataram para a Polícia Militar que o jovem e dois amigos passaram a noite bebendo.
A vítima morava com a família na localidade de Córrego do Macaco, no interior de Colatina. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A perícia da Polícia Civil informou para a reportagem da TV Gazeta Noroeste que encontrou o documento de um dos suspeitos com a vítima, o que, segundo a corporação, levanta a hipótese de que o jovem poderia ter roubado um dos homens.
De acordo com a Polícia Militar, após fugirem levando a arma do crime, os dois suspeitos foram detidos no início da noite desta quinta-feira (27). Eles estavam escondidos em uma mata próxima à rodovia ES 080, onde o fato aconteceu.
Os homens foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação, e mais detalhes não serão divulgados, por enquanto.

Atualização

27/01/2022 - 7:42
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar informou que os dois suspeitos do crime foram detidos no início da noite desta quinta-feira (27). O texto foi atualizado.

Veja Também

Preso segundo suspeito de furtar meia tonelada de pimenta-do-reino no ES

Operação prende suspeitos de roubo, extorsão e latrocínio no Sul do ES

Empresário do ramo de rodeios é morto em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/05/2026
Imagem de destaque
'Podemos atingir alvos a 2.000 km': por dentro da base secreta da Ucrânia que lança drones que matam milhares de soldados da Rússia todos os meses
Uma criança chegou já morta e com sinais de violência sexual no PA de Alto Lage, em Cariacica
Bebê morre após se afogar em balde com água em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados