Preso segundo suspeito de furtar meia tonelada de pimenta-do-reino no ES

Emerson Terra Pereira foi preso suspeito de ser um dos autores do furto de meia tonelada de pimenta-do-reino em Sooretama Crédito: Polícia Civil

Ele é o segundo autuado por envolvimento no crime, que aconteceu no dia 21 de novembro do ano passado. O primeiro era um vizinho da vítima, preso três dias após o crime

Na noite anterior ao furto, o irmão do dono da propriedade rural deixou a especiaria em um secador para retirá-la no dia seguinte. Na manhã do dia seguinte, ele notou que a produção havia sido furtada e percebeu marcas de um carro que seguia para a estrada que dá acesso à localidade de Jueirana.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, o primeiro homem preso confessou que chamou Emerson para ajudá-lo na ação.

“Conseguimos descobrir que o suspeito tem uma propriedade rural vizinha da vítima. Sabendo que o produtor rural tinha aquela quantidade de pimenta armazenada, ele chamou um outro elemento, que tem diversas passagens por furto, para cometer o crime”, explicou o delegado.

Material recuperado pela Polícia Civil em Jaguaré Crédito: Divulgação/PCES

A meia tonelada de pimenta-do-reino, estimada em R$ 10 mil, foi vendida pelos dois criminosos em Jaguaré, e posteriormente foi recuperada pela Polícia Civil de Linhares