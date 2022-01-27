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Crime em Sooretama

Preso segundo suspeito de furtar meia tonelada de pimenta-do-reino no ES

Vizinho da vítima, o primeiro preso confessou que chamou Emerson Terra Pereira para ajudá-lo no crime. Eles venderam a mercadoria em Jaguaré, mas produto foi recuperado

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 17:21

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 jan 2022 às 17:21
Emerson Terra Pereira, de 49 anos, foi preso acusado de ser um dos autores do furto de meia tonelada de pimenta-do-reino em Sooretama
Emerson Terra Pereira foi preso suspeito de ser um dos autores do furto de meia tonelada de pimenta-do-reino em Sooretama Crédito: Polícia Civil
Um homem de 49 anos foi preso suspeito de ser um dos autores do furto de meia tonelada de pimenta-do-reino de uma propriedade rural em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Civil encerrou as investigações nesta quinta-feira (27), com a prisão de Emerson Terra Pereira
Ele é o segundo autuado por envolvimento no crime, que aconteceu no dia 21 de novembro do ano passado. O primeiro era um vizinho da vítima, preso três dias após o crime
Na noite anterior ao furto, o irmão do dono da propriedade rural deixou a especiaria em um secador para retirá-la no dia seguinte. Na manhã do dia seguinte, ele notou que a produção havia sido furtada e percebeu marcas de um carro que seguia para a estrada que dá acesso à localidade de Jueirana.

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Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, o primeiro homem preso confessou que chamou Emerson para ajudá-lo na ação. 
“Conseguimos descobrir que o suspeito tem uma propriedade rural vizinha da vítima. Sabendo que o produtor rural tinha aquela quantidade de pimenta armazenada, ele chamou um outro elemento, que tem diversas passagens por furto, para cometer o crime”, explicou o delegado.
Material recuperado pela Polícia Civil em Jaguaré
Material recuperado pela Polícia Civil em Jaguaré Crédito: Divulgação/PCES
A meia tonelada de pimenta-do-reino, estimada em R$ 10 mil, foi vendida pelos dois criminosos em Jaguaré, e posteriormente foi recuperada pela Polícia Civil de Linhares.
Emerson Terra Pereira vai responder por furto qualificado, com pena de dois a oito anos de prisão. A Polícia Civil informou que ele também responde por outro crime vinculado à Lei Maria da Penha. O homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde está a disposição da Justiça, segundo a corporação.

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