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Violência no campo

Assaltantes roubam e fazem seis reféns em fazenda no Noroeste do ES

Criminosos portavam submetralhadoras e puseram as vítimas no banheiro de uma casa, na propriedade no interior de São Domingos do Norte
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 jan 2022 às 10:51

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 10:51

Seis pessoas foram mantidas reféns em uma fazenda no interior de São Domingos do Norte, no Noroeste do Estado, na madrugada de quarta-feira (26). Quatro assaltantes fortemente armados invadiram a propriedade rural, agrediram o dono e roubaram cerca de R$ 5 mil, dois celulares e um carro de um funcionário.
Polícia
Ao menos seis pessoas foram feitas reféns em uma fazenda no interior de São Domingos do Norte Crédito: Divulgação
Assaltantes roubam e fazem seis reféns em fazenda no Noroeste do ES
Segundo a Polícia Militar, os criminosos portavam submetralhadoras e um revólver. Primeiro, eles entraram em uma casa e renderam um casal. O homem foi obrigado a ir até a residência do gerente da fazenda. Lá estavam ele, a mulher e o filho. Os indivíduos levaram todos para a primeira casa, onde as cinco pessoas foram colocadas dentro de um banheiro.
Após isso, mandaram o gerente ligar para o dono da fazenda. O proprietário se dirigiu até a residência do casal. Por lá, ele também foi feito refém e ainda acabou agredido.
Os assaltantes pediram para ir até a casa do dono, onde pegaram o dinheiro (do dono e do gerente), dois celulares e depois fugiram levando o carro de um dos funcionários da fazenda.
Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte. Diligências estão em andamento e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. A PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

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