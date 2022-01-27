Ao menos seis pessoas foram feitas reféns em uma fazenda no interior de São Domingos do Norte

Assaltantes roubam e fazem seis reféns em fazenda no Noroeste do ES

Após isso, mandaram o gerente ligar para o dono da fazenda. O proprietário se dirigiu até a residência do casal. Por lá, ele também foi feito refém e ainda acabou agredido.

Os assaltantes pediram para ir até a casa do dono, onde pegaram o dinheiro (do dono e do gerente), dois celulares e depois fugiram levando o carro de um dos funcionários da fazenda.