Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Assalto dentro de ônibus causa confusão em terminal na Serra

O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (24), no Terminal de Carapina, e assustou os passageiros que passavam pelo local

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 11:46

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 jan 2022 às 11:46
Dois homens anunciaram um assalto dentro de um ônibus do Sistema Transcol, na noite desta segunda-feira (24), quando estavam perto do Terminal de Carapina, na Serra, Grande Vitória. O caso gerou uma confusão no local. 
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que dois homens embarcaram na linha 800-A e, quando estavam perto do terminal, um deles se aproximou de uma passageira com uma arma e anunciou o assalto, tomando os pertences da vítima.
Ao perceber a ação, vigilantes do terminal detiveram os homens, mas um deles conseguiu fugir. Segundo a Ceturb, a polícia foi acionada, mas a vítima não quis representar contra o assaltante.
Uma moradora que passava pelo local e que pediu para não ser identificada relatou à reportagem de A Gazeta que o motorista começou a buzinar no terminal para tentar evitar o assalto. 
"Os dois jovens estavam dentro do ônibus e o motorista entrou buzinando muito no terminal. Todos se atentaram. Foi quando um dos jovens quebrou uma janela e fugiu. O outro foi fugir pela porta e a população pegou. Chegaram a puxar a bolsa de uma mulher, ela ficou muito desesperada", disse.
Em nota, a Polícia Militar informou que foi avisada pelo Ciodes que um motorista de coletivo estava tentando evitar um roubo no interior do terminal, no bairro Manoel Plaza. Uma guarnição foi ao local e constatou que se tratava de um morador em situação de rua que estava importunando os usuários do coletivo.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito já não estava mais no terminal quando os militares chegaram para averiguar a ocorrência.
Também por nota, a Polícia Civil ressaltou que nenhuma ocorrência com essas características foi entregue à Delegacia Regional da Serra.

Veja Também

Três pessoas são mortas a tiros em ataque a bairro de Vila Velha

Fuga, perseguição e tiros em vias de Vila Velha; veja vídeo

Vídeo mostra criminosos ostentando armas em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Sistema Transcol Terminal de Carapina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A gaúcha que mudou de país após trauma com enchente histórica
Imagem BBC Brasil
Por que os ricos britânicos estão vivendo com saúde cada vez mais que os pobres?
Imagem de destaque
Os planos de Renan Santos para roubar votos de Flávio Bolsonaro: 'Sou o candidato da direita'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados