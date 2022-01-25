Assalto dentro de ônibus causa confusão em terminal na Serra

Your browser does not support the video tag.

Dois homens anunciaram um assalto dentro de um ônibus do Sistema Transcol, na noite desta segunda-feira (24), quando estavam perto do Terminal de Carapina , na Serra , Grande Vitória. O caso gerou uma confusão no local.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que dois homens embarcaram na linha 800-A e, quando estavam perto do terminal, um deles se aproximou de uma passageira com uma arma e anunciou o assalto, tomando os pertences da vítima.

Ao perceber a ação, vigilantes do terminal detiveram os homens, mas um deles conseguiu fugir. Segundo a Ceturb, a polícia foi acionada, mas a vítima não quis representar contra o assaltante.

Uma moradora que passava pelo local e que pediu para não ser identificada relatou à reportagem de A Gazeta que o motorista começou a buzinar no terminal para tentar evitar o assalto.

"Os dois jovens estavam dentro do ônibus e o motorista entrou buzinando muito no terminal. Todos se atentaram. Foi quando um dos jovens quebrou uma janela e fugiu. O outro foi fugir pela porta e a população pegou. Chegaram a puxar a bolsa de uma mulher, ela ficou muito desesperada", disse.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi avisada pelo Ciodes que um motorista de coletivo estava tentando evitar um roubo no interior do terminal, no bairro Manoel Plaza. Uma guarnição foi ao local e constatou que se tratava de um morador em situação de rua que estava importunando os usuários do coletivo.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito já não estava mais no terminal quando os militares chegaram para averiguar a ocorrência.