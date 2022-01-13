Homens armados fazem funcionário refém durante assalto em Cachoeiro

O proprietário disse, ainda, que somente por volta das 2h da madrugada de quinta (13), o funcionário conseguiu sair do local que estava preso para pedir socorro. Os criminosos já tinham fugido e levaram fios de cobre, uma caixa de ferramentas e um celular. No entanto, só após as 5h da manhã que uma viatura da PM foi acionada por meio do Ciodes.