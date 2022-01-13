Homens armados fazem funcionário refém durante assalto em Cachoeiro

Homens armados assaltaram um estabelecimento e um funcionário foi rendido na madrugada desta quinta-feira (13), na localidade de Alto Moledo, no distrito de Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Do local, foram levados fios de cobre, uma caixa de ferramentas e um celular.
A Polícia Militar foi acionada para verificar a ocorrência de roubo com restrição de liberdade da vítima. Em relato à polícia, o proprietário contou que, por volta das 22h de quarta-feira (12), um funcionário foi rendido por indivíduos armados, que o trancaram em um banheiro.
O proprietário disse, ainda, que somente por volta das 2h da madrugada de quinta (13), o funcionário conseguiu sair do local que estava preso para pedir socorro. Os criminosos já tinham fugido e levaram fios de cobre, uma caixa de ferramentas e um celular. No entanto, só após as 5h da manhã que uma viatura da PM foi acionada por meio do Ciodes.
De acordo com a PM, buscas foram realizadas por toda a região, mas os suspeitos não foram encontrados. “As vítimas foram orientadas a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado”, informou a polícia.