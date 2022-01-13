Homem morre e duas pessoas ficam feridas em acidente em Cachoeiro

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta quinta-feira (13) entre uma moto e um carro na ES 164, no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Lucas Antônio Vieira da Fonseca, que estava na moto, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros realizaram o resgate das vítimas.
A colisão frontal foi entre um Fiat Palio Weekend e uma motocicleta, com dois ocupantes – Lucas Antônio Vieira da Fonseca e uma mulher.
Populares relataram que a mulher na moto foi arremessada e caiu a metros do local do acidente. Ela foi socorrida por uma equipe do Samu. Já o rapaz foi levado pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Cachoeiro. A vítima, segundo os militares, sofreu diversas fraturas e cortes pelo corpo. A unidade informou que Lucas Antônio Vieira da Fonseca morreu após dar entrada no hospital. A mulher segue internada em estado grave.
Com o impacto, a frente do carro ficou destruída. A motorista do veículo ficou ferida e foi socorrida para um hospital de Cachoeiro.