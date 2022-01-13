Rio Doce segue subindo e 12 famílias ficam desabrigadas em Linhares

O nível do Rio Doce – que atravessa três cidades do Norte do Espírito Santo – continua subindo e chegou a 5,60 metros no final da tarde desta quarta-feira (12), em Linhares . O nível atingido supera em mais de dois metros a cota de inundação. Em decorrência da cheia, 12 famílias estão desabrigadas e sendo acolhidas em um ginásio esportivo.

O vídeo abaixo mostra o momento do socorro: As regiões mais afetadas são o bairro Olaria e a comunidade de Jataipeba, no interior do município, onde o cadeirante Werley Vieira ficou ilhado em uma fazenda e precisou ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros , junto da mulher.

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No distrito de Povoação, os moradores também estão ilhados. A ES 248 está interditada e na ES 010 só veículos altos ainda conseguem passar. Três famílias que moram na região precisaram ser retiradas de barco. Produtores rurais têm resgatado animais que ficam em terrenos marginais.

De acordo com a Defesa Civil de Linhares, toda a região ribeirinha do município já foi atingida pela cheia do Rio Doce. Na localidade de Brejo Grande, por exemplo, motoristas não conseguem passar pela estrada. A expectativa é que o nível do rio chegue a 5,70 metros até às 23h desta quarta-feira (11).

3,45 metros é a cota de inundação do Rio Doce em Linhares, no Norte do ES

Apesar dos últimos dias não terem sido de chuva na cidade, a cheia do Rio Doce é consequência das fortes precipitações registradas em Minas Gerais – região da nascente e por onde percorrem outros importantes rios que são afluentes da bacia hidrográfica, como os Piracicaba e Santo Antônio.