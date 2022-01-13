Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
5,60 metros

Rio Doce segue subindo e 12 famílias ficam desabrigadas em Linhares

Moradores das regiões de Olária e Jataipeba precisaram deixar suas casas e estão em um ginásio; vídeo mostra cadeirante sendo resgatado
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

12 jan 2022 às 21:38

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 21:38

O nível do Rio Doce – que atravessa três cidades do Norte do Espírito Santo – continua subindo e chegou a 5,60 metros no final da tarde desta quarta-feira (12), em Linhares. O nível atingido supera em mais de dois metros a cota de inundação. Em decorrência da cheia, 12 famílias estão desabrigadas e sendo acolhidas em um ginásio esportivo.
As regiões mais afetadas são o bairro Olaria e a comunidade de Jataipeba, no interior do município, onde o cadeirante Werley Vieira ficou ilhado em uma fazenda e precisou ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, junto da mulher. O vídeo abaixo mostra o momento do socorro:
No distrito de Povoação, os moradores também estão ilhados. A ES 248 está interditada e na ES 010 só veículos altos ainda conseguem passar. Três famílias que moram na região precisaram ser retiradas de barco. Produtores rurais têm resgatado animais que ficam em terrenos marginais.
De acordo com a Defesa Civil de Linhares, toda a região ribeirinha do município já foi atingida pela cheia do Rio Doce. Na localidade de Brejo Grande, por exemplo, motoristas não conseguem passar pela estrada. A expectativa é que o nível do rio chegue a 5,70 metros até às 23h desta quarta-feira (11).

3,45 metros

é a cota de inundação do Rio Doce em Linhares, no Norte do ES
Apesar dos últimos dias não terem sido de chuva na cidade, a cheia do Rio Doce é consequência das fortes precipitações registradas em Minas Gerais – região da nascente e por onde percorrem outros importantes rios que são afluentes da bacia hidrográfica, como os Piracicaba e Santo Antônio.
A Defesa Civil de Linhares afirmou que permanece em alerta, com um esquema de plantão 24 horas e pede aos moradores de áreas de risco para redobrarem a atenção. As equipes podem ser acionadas pelo telefone (27) 9 9983-5661 ou pelos números 153 (da Guarda Civil) e 193 (dos Bombeiros).

Veja Também

Colatina: Rio Doce alaga bairros, interdita avenidas e pode subir mais

Vídeo mostra bairro alagado por causa da cheia do Rio Doce em Linhares

Após prejuízos com a chuva, prefeituras do ES decretam situação de emergência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES defesa civil Linhares Rio Doce
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial
Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados