Após prejuízos com a chuva, prefeituras do ES decretam situação de emergência

Em Ibatiba, o decreto autoriza que órgãos da administração entrem nas residências para prestar socorro ou providenciar evacuação. Com o documento, publicado no domingo (9), o executivo também fica dispensado de licitação de contratos para aquisição de materiais e prestação de serviços e de obras relacionadas com o atendimento à população.
Segundo o município, pontes e estradas do interior foram danificadas. As equipes da prefeitura estão trabalhando na recuperação de estradas, buscando a normalização do tráfego de veículos e pedestres. Já foram realizados serviços de reparos no Córrego Rodrigues, Mata da Onça, Santa Clara dos Onofres, Córrego das Perobas e Serra do Facão.
Já em Guaçuí, o decreto de emergência foi divulgado nesta segunda-feira (10), após reunião entre secretariado e servidores da Defesa Civil. De acordo com a prefeitura de Guaçuí, o decreto é importante para resguardar o apoio de outros órgãos da federação, se necessário.
Ainda de acordo com o município, em comparação a outras cidades, Guaçuí não foi tão afetada, mas ainda enfrenta problemas. A secretaria de Agricultura, de acordo com a prefeitura, tem trabalhado para recuperação das estradas que sofrem com deslizamentos, inclusive de barreiras interditando o acesso da equipe às famílias da zona rural. Prefeitos vizinhos que não foram afetados com o excesso de chuva entraram em contato com o prefeito de Guaçuí e ofereceram ajuda.