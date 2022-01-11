Após prejuízos com a chuva, prefeituras do ES decretam situação de emergência

Por conta dos danos causados pela chuva no final de semana, as prefeituras de Ibatiba Guaçuí , na Região do Caparaó, decidiram decretar situação de emergência. Além de alagamentos, as cidades registram deslizamentos nas zonas urbana e rural, além de danos em estradas.

Segundo o município de Ibatiba, pontes e estradas do interior foram danificadas Crédito: Divulgação/ prefeitura de Ibatiba

Em Ibatiba, o decreto autoriza que órgãos da administração entrem nas residências para prestar socorro ou providenciar evacuação. Com o documento, publicado no domingo (9), o executivo também fica dispensado de licitação de contratos para aquisição de materiais e prestação de serviços e de obras relacionadas com o atendimento à população.

Segundo o município, pontes e estradas do interior foram danificadas. As equipes da prefeitura estão trabalhando na recuperação de estradas, buscando a normalização do tráfego de veículos e pedestres. Já foram realizados serviços de reparos no Córrego Rodrigues, Mata da Onça, Santa Clara dos Onofres, Córrego das Perobas e Serra do Facão.

Já em Guaçuí, o decreto de emergência foi divulgado nesta segunda-feira (10), após reunião entre secretariado e servidores da Defesa Civil. De acordo com a prefeitura de Guaçuí, o decreto é importante para resguardar o apoio de outros órgãos da federação, se necessário.