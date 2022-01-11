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Ibatiba e Guaçuí

Após prejuízos com a chuva, prefeituras do ES decretam situação de emergência

Prefeituras de Ibatiba e Guaçuí contabilizam prejuízos no interior dos municípios. Com documento, será permitido tomar medidas emergenciais, como a dispensa de licitação
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jan 2022 às 12:44

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 12:44

Por conta dos danos causados pela chuva no final de semana, as prefeituras de Ibatiba Guaçuí, na Região do Caparaó, decidiram decretar situação de emergência. Além de alagamentos, as cidades registram deslizamentos nas zonas urbana e rural, além de danos em estradas.
Segundo o município de Ibatiba, pontes e estradas do interior foram danificadas
Segundo o município de Ibatiba, pontes e estradas do interior foram danificadas Crédito: Divulgação/ prefeitura de Ibatiba
Em Ibatiba, o decreto autoriza que órgãos da administração entrem nas residências para prestar socorro ou providenciar evacuação. Com o documento, publicado no domingo (9), o executivo também fica dispensado de licitação de contratos para aquisição de materiais e prestação de serviços e de obras relacionadas com o atendimento à população.
Segundo o município, pontes e estradas do interior foram danificadas. As equipes da prefeitura estão trabalhando na recuperação de estradas, buscando a normalização do tráfego de veículos e pedestres. Já foram realizados serviços de reparos no Córrego Rodrigues, Mata da Onça, Santa Clara dos Onofres, Córrego das Perobas e Serra do Facão.
Já em Guaçuí, o decreto de emergência foi divulgado nesta segunda-feira (10), após reunião entre secretariado e servidores da Defesa Civil. De acordo com a prefeitura de Guaçuí, o decreto é importante para resguardar o apoio de outros órgãos da federação, se necessário.

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Ainda de acordo com o município, em comparação a outras cidades, Guaçuí não foi tão afetada, mas ainda enfrenta problemas. A secretaria de Agricultura, de acordo com a prefeitura, tem trabalhado para recuperação das estradas que sofrem com deslizamentos, inclusive de barreiras interditando o acesso da equipe às famílias da zona rural. Prefeitos vizinhos que não foram afetados com o excesso de chuva entraram em contato com o prefeito de Guaçuí e ofereceram ajuda.

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