ES recebe três novos alertas para chuva forte; veja cidades
Os temporais que castigaram o Espírito Santo de Norte a Sul nos últimos dias, principalmente nas cidades de Castelo, Cachoeiro e Aracruz, estavam previstos em alertas emitidos por institutos climáticos e, nesta segunda-feira (10), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou os avisos meteorológicos e em dose tripla. Os alertas estão vigentes e têm validade até as 10h desta terça-feira (11).
O Inmet publicou os alertas de acumulado de chuva em diferentes níveis de severidade. O primeiro deles, na cor vermelha e classificado como "grande perigo", abrange cidades da região do Caparaó e do Sul do Estado. São elas: Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí e São José do Calçado.
Nesses municípios abrangidos pelo alerta vermelho pode chover 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Segundo o Inmet, nessas áreas, são grandes os riscos de novos alagamentos e transbordamentos de rios, como observado em muitas cidades capixabas, além de quedas de encostas.
ALERTA LARANJA
Indicado em laranja no mapa do Inmet, o alerta para chuvas intensas é classificado com grau de perigo e compreende 33 municípios das regiões Serrana, Sul e do Caparaó. Nessas áreas, podem ocorrer temporais entre 30 e 60 mm/h ou oscilando de 50 a 100 mm/dia, o que também representa uma grande quantidade de água, ainda mais em locais onde o terreno já está encharcado. Veja a lista das cidades:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
AERTA AMARELO
O terceiro e último alerta aparece na cor amarela no mapa e é o de menor classificação de risco, porém ainda chama a atenção para chuvas intensas. A precipitação, entretanto, pode vir em menor intensidade, com volume oscilando entre 20 e 30 mm/h ou totalizando 50 mm no período de vigência do aviso.
A área demarcada pelo Inmet se situa sobre as regiões mais centrais, nas cidades da Grande Vitória e alguns trechos ao Norte, Noroeste e Sul.
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Muniz Freire
- Pancas
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Roque do Canaã
- Serra
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
A recomendação do órgão de meteorologia é buscar por locais seguros e afastados de encostas ou de locais que apresentem risco de desmoronamento e problemas estruturais. Em caso de necessidade, acione os Bombeiros pelo número 193 ou nas respectivas Defesas Civis municipais.