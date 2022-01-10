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Vermelho, laranja e amarelo

ES recebe três novos alertas para chuva forte; veja cidades

Avisos do Inmet têm validade até as 11h desta terça (11) e chamam a atenção para acumulado de chuva, já que muitas cidades estão há dias registrando grandes volumes de precipitação
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

10 jan 2022 às 13:58

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 13:58

Previsão do tempo
Três alertas para chuvas intensas e acumulado de chuva estão vigentes no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Inmet
ES recebe três novos alertas para chuva forte; veja cidades
Os temporais que castigaram o Espírito Santo de Norte a Sul nos últimos dias, principalmente nas cidades de Castelo, Cachoeiro e Aracruz, estavam previstos em alertas emitidos por institutos climáticos e, nesta segunda-feira (10), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou os avisos meteorológicos e em dose tripla. Os alertas estão vigentes e têm validade até as 10h desta terça-feira (11).
O Inmet publicou os alertas de acumulado de chuva em diferentes níveis de severidade. O primeiro deles, na cor vermelha e classificado como "grande perigo", abrange cidades da região do Caparaó e do Sul do Estado. São elas: Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí e São José do Calçado.
O rio que corta Castelo subiu e inundou vários bairros da cidade
A cidade de Castelo foi uma das que mais registrou chuva nas últimas horas e o rio que corta a cidade invadiu ruas e casas Crédito: Redes sociais
Nesses municípios abrangidos pelo alerta vermelho pode chover  60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Segundo o Inmet, nessas áreas, são grandes os riscos de novos alagamentos e transbordamentos de rios, como observado em muitas cidades capixabas, além de quedas de encostas.

ALERTA LARANJA

Indicado em laranja no mapa do Inmet, o alerta para chuvas intensas é classificado com grau de perigo e compreende 33 municípios das regiões Serrana, Sul e do Caparaó. Nessas áreas, podem ocorrer temporais entre 30 e 60 mm/h ou oscilando de 50 a 100 mm/dia, o que também representa uma grande quantidade de água, ainda mais em locais onde o terreno já está encharcado. Veja a lista das cidades:
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante

AERTA AMARELO

O terceiro e último alerta aparece na cor amarela no mapa e é o de menor classificação de risco, porém ainda chama a atenção para chuvas intensas. A precipitação, entretanto, pode vir em menor intensidade, com volume oscilando entre 20 e 30 mm/h ou totalizando 50 mm no período de vigência do aviso.
A área demarcada pelo Inmet se situa sobre as regiões mais centrais, nas cidades da Grande Vitória e alguns trechos ao Norte, Noroeste e Sul.
  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Brejetuba
  • Cariacica
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Domingos Martins
  • Fundão
  • Guarapari
  • Ibiraçu
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Mantenópolis
  • Marechal Floriano
  • Muniz Freire
  • Pancas
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
A recomendação do órgão de meteorologia é buscar por locais seguros e afastados de encostas ou de locais que apresentem risco de desmoronamento e problemas estruturais. Em caso de necessidade, acione os Bombeiros pelo número 193 ou nas respectivas Defesas Civis municipais.

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