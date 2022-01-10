Três alertas para chuvas intensas e acumulado de chuva estão vigentes no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Inmet

Your browser does not support the audio element. ES recebe três novos alertas para chuva forte; veja cidades

O Inmet publicou os alertas de acumulado de chuva em diferentes níveis de severidade. O primeiro deles, na cor vermelha e classificado como "grande perigo", abrange cidades da região do Caparaó e do Sul do Estado. São elas: Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí e São José do Calçado.

A cidade de Castelo foi uma das que mais registrou chuva nas últimas horas e o rio que corta a cidade invadiu ruas e casas Crédito: Redes sociais

Nesses municípios abrangidos pelo alerta vermelho pode chover 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Segundo o Inmet, nessas áreas, são grandes os riscos de novos alagamentos e transbordamentos de rios, como observado em muitas cidades capixabas, além de quedas de encostas.

ALERTA LARANJA

Indicado em laranja no mapa do Inmet, o alerta para chuvas intensas é classificado com grau de perigo e compreende 33 municípios das regiões Serrana, Sul e do Caparaó. Nessas áreas, podem ocorrer temporais entre 30 e 60 mm/h ou oscilando de 50 a 100 mm/dia, o que também representa uma grande quantidade de água, ainda mais em locais onde o terreno já está encharcado. Veja a lista das cidades:

Afonso Cláudio



Alegre



Alfredo Chaves



Anchieta



Apiacá



Atílio Vivacqua



Bom Jesus do Norte



Brejetuba



Cachoeiro de Itapemirim



Castelo



Conceição do Castelo



Divino de São Lourenço



Domingos Martins



Dores do Rio Preto



Guaçuí



Ibatiba



Ibitirama



Iconha



Irupi



Itapemirim



Iúna



Jerônimo Monteiro



Marataízes



Marechal Floriano



Mimoso do Sul



Muniz Freire



Muqui



Piúma



Presidente Kennedy



Rio Novo do Sul



São José do Calçado



Vargem Alta



Venda Nova do Imigrante



AERTA AMARELO

O terceiro e último alerta aparece na cor amarela no mapa e é o de menor classificação de risco, porém ainda chama a atenção para chuvas intensas. A precipitação, entretanto, pode vir em menor intensidade, com volume oscilando entre 20 e 30 mm/h ou totalizando 50 mm no período de vigência do aviso.

A área demarcada pelo Inmet se situa sobre as regiões mais centrais, nas cidades da Grande Vitória e alguns trechos ao Norte, Noroeste e Sul.

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Brejetuba

Cariacica

Colatina

Conceição do Castelo

Domingos Martins

Fundão

Guarapari

Ibiraçu

Itaguaçu

Itarana

João Neiva

Laranja da Terra

Mantenópolis

Marechal Floriano

Muniz Freire

Pancas

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Roque do Canaã

Serra

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória