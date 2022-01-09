Chuva provoca alagamentos e deixa desalojados de Norte a Sul do ES

Chuva provoca alagamentos em Castelo, no Sul do Estado. Crédito: Leitor | A Gazeta

Há registro de alagamentos também em Castelo, São Mateus e em Cachoeiro de Itapemirim.

SUL DO ES

Bom Jesus do Norte

Segundo a Defesa Civil do município, 29 pessoas ficaram desalojadas, por causa do transbordamento do rio em Bom Jesus do Norte. O Rio Itabapoana, que tem a cota de alerta de 2,45 metros, atingiu 3,9 metros e a água alagou ruas e casas.

Chuva provoca alagamentos em Bom Jesus do Norte

O coordenador da Defesa Civil Carlos José Ribeiro Vieira informou que a chuva continua na cabeceira do rio, e por isso não há previsão de quando a água deve baixar. Os locais mais atingidos são o Centro e o bairro Silvana, com ruas parcialmente alagadas.

CASTELO

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Castelo registrou um dos maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas no Estado. Choveu cerca de 80.87 mm no município. A Defesa Civil informou que o Rio Castelo subiu quatro metros do nível normal e transbordou. Ruas e casas ficaram alagadas e, até o momento, o órgão contabiliza 610 pessoas desalojadas e 213 desabrigadas.

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Ruas ficam alagadas em Castelo.

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Cachoeiro de Itapemirim

Em Cachoeiro de Itapemirim, choveu 51 mm nas últimas 24 horas, segundo a Defesa Civil Estadual. O município alerta a população ribeirinha para o risco de transbordamento do rio Itapemirim neste domingo (9). No início da manhã, o nível do rio estava 1,7 metro acima do normal e, com as chuvas constantes, a tendência é de subir ainda mais nas próximas horas, podendo chegar a 2,6 metros.

Quem mora próximo ao rio ou a algum córrego deve procurar um local seguro se o nível da água estiver subindo rapidamente e além do normal.

Pacotuba, onde já foram registrados alagamentos em ruas em Cachoeiro de Itapemirim. Crédito: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim | Divulgação

No distrito de Pacotuba, interior de Cachoeiro, há registro de alagamento de ruas e a Defesa Civil foi até o local para alertar os moradores e dar apoio na manhã deste domingo. Nenhuma residência foi atingida.

Ainda no município, uma árvore caiu em um veículo no bairro Jardim América. Já na rua Samuel Levi, no bairro Aquidaban, uma árvore atingiu a rede elétrica. Não houve feridos em nenhuma das ocorrências.

Em caso de urgência, a Defesa Civil pede que a população entre em contato pelo telefone 199.

ALEGRE

O município de Alegre também foi atingido pelas fortes chuvas, neste domingo (9). Dentre as ocorrências estão deslizamentos de terra, estradas obstruídas e ruas atingidas. Segundo as informações da Prefeitura de Alegre, duas famílias ficaram desalojadas. Elas foram remanejadas para aluguéis sociais. A Prefeitura informou, ainda, que vem trabalhando para avaliar os danos e desobstruir estradas.

A chuva forte causou deslizamentos de terra em Alegre Crédito: Divulgação | Prefeitura de Alegre

NORTE E NOROESTE DO ES

Colatina

Chuva procova deslizamento de terra na BR 259, em Colatina.

O trecho da BR-259, em Colatina, foi interditado, por conta de um deslizamento de terra próximo ao km 40, após a entrada para a comunidade de São Gabriel de Baunilha.

O trânsito funciona em meia pista, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está realizando a limpeza no local.

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O município também registrou alagamentos no bairro Vila Lenira, por causa do transbordamento do rio Santa Maria. Segundo a Defesa Civil nenhuma residência foi atingida, e a expectativa é que o volume do rio diminua.

Já o Rio Doce está dentro da cota normal, e não há risco de transbordar, informou a Defesa Civil municipal.

São Mateus

Em São Mateus, a chuva que atingiu o município também deixou ruas alagadas no bairro Guriri. De acordo com a Defesa Civil, não choveu durante a manhã no município, algumas ruas permanecem alagadas pela demora do escoamento.