Chuva no Sul do ES causou deslizamentos, alagamentos e queda de barreiras

Vargem Alta: córrego transbordou e alagou algumas residências Crédito: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

A chuva que começou na tarde de sexta-feira (7) e se estendeu até a madrugada deste sábado (8) atingiu vários municípios do Sul do Espírito Santo . Houve registro de alagamentos, pistas interditadas e deslizamentos de encostas. No km 70 da BR 482, que liga as cidades de Alegre Jerônimo Monteiro, uma barreira caiu e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está com equipes no local para a remoção. O trânsito está parcialmente interditado.

MUQUI

De acordo com o relatório da Defesa Civil Estadual, Muqui foi a cidade que registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas, com 96 milímetros. Não houve pontos de alagamentos na cidade, porém um deslizamento de terra no bairro Nossa Senhora Aparecida fez com que uma família - pai e três filhos adolescentes - tivesse que sair de casa. Eles foram encaminhados para o aluguel social.

A equipe da Defesa Civil revestiu a encosta para tentar evitar maiores danos, mas mesmo assim a família permanecerá em outro endereço como medida de segurança.

VARGEM ALTA

Outro município que também recebeu grande volume de chuva foi Vargem Alta. De acordo com a Defesa Civil, a chuva durou duas horas e foi mais forte na comunidade de Estação de Soturno. O córrego que passa por lá transbordou e alagou algumas residências, mas não houve desalojados e desabrigados.

Várias barreiras caíram na estrada de Canudal à Estação de Soturno, e as equipes trabalharam durante a noite para liberar o trecho. Foi necessário o uso de uma máquinas para desobstruir a via. A prefeitura reforçou o alerta pois há previsão de mais chuvas, e disse que as equipes estão de plantão. Em situação de risco, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número (28) 99910-2604.

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CASTELO

Já em Castelo, a chuva começou por volta das 18 horas de sexta (7). Choveu 74 milímetros em um espaço muito curto de tempo. De acordo com a assessoria da prefeitura, foram três pontos de alagamento, com até 40 cm de água. O alagamento durou duas horas. A água chegou a entrar em algumas oficinas, e os bairros mais atingidos foram Exposição e Santa Bárbara. Felizmente, não há desalojados. Na manhã deste sábado (8) a prefeitura já fazia a limpeza das ruas.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Na maior cidade do Sul do Estado, a Defesa Civil registrou nas últimas 24 horas três deslizamentos. Um foi na Vila Camponesa que pertence ao bairro Coronel Borges; na antiga Linha Férrea que fica no bairro Amarelo; e um muro no bairro Agostinho Simonato. Ninguém ficou ferido.

Além disso, uma residência ficou alagada no bairro IBC. No distrito de Soturno, na comunidade de Pantanal, também houve alagamento. Não há registro de pessoas desalojadas. Equipes continuam trabalhando na limpeza da cidade e monitorando a situação. O nível do rio está 1,50m acima do normal.