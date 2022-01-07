Vídeos: chuva forte causa alagamentos em cidades no Sul do ES

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Entre os bairros de Cachoeiro de Itapemirim que foram afetados pelo alagamento estão: Aeroporto, Gilson Carone, Agostinho Simonato, Nova Brasília e IBC. A Defesa Civil informou que no IBC, a água da chuva atingiu 50 centímetros em uma casa. "Teve um problema de retorno de água na rede de esgoto", esclareceu o coordenador municipal Elio Carlos Silva de Miranda.

O morador Bruno Fraboni contou que no bairro Aeroporto a chuva desta sexta-feira entupiu os bueiros e alagou as ruas. “Isso sempre acontece. Já ocorre há muito tempo e o problema não é resolvido", desabafou.

Isa Gabriele Costa Gonçalves, moradora do bairro Gilson Carone, disse que toda vez que chove, a água já sobe após cinco minutos, levando esgoto para dentro das residências. “Temos um comércio e a água costuma voltar pelo ralo do banheiro. A rede deve estar obstruída”, acredita.

A chuva forte em Cachoeiro também atingiu o bairro Amarelo e derrubou parte da Rua Edy Vaillant Amorim, que, segundo a aposentada Solange Ortenga, já estava em mau estado. "Estava rachada e trincada, então quando deu a chuva, isso aconteceu", informou.

De acordo com Solange, o barulho da queda assustou os moradores da região e, por conta da chuva forte, a água invadiu a casa dos vizinhos. "A Defesa Civil falou que se chover de novo, a tendência é cair mais uma parte da rua", afirmou.

A Defesa Civil de Cachoeiro comunicou que acionou a Secretaria de Serviços Urbanos para estar fazendo a contenção da via para evitar novos deslizamentos — já que a previsão é de mais chuva — e, posteriormente, refazer o muro que foi danificado. Nenhuma residência e veículo foram atingidos.

Chuva em Cachoeiro derrubou parte da Rua Edy Vaillant Amorim Crédito: Redes sociais

MEDIDAS A SEREM TOMADAS

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, a Rua Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília, será contemplada pelas obras de macrodrenagem da região, com início previsto para o ano que vem, a partir de convênio com o governo estadual. Para a "Rua do Sapo", no bairro Aeroporto, também há projeto para obra de drenagem, que está sendo programada para 2023.

A Secretaria de Obras de Cachoeiro ressaltou também que a manutenção das redes de drenagem é feita regularmente. "Entretanto, um grande volume de chuva, como o registrado nesta sexta, pode dificultar o escoamento das águas. A secretaria também pede para que a população evite descartar lixo e entulho em vias públicas, uma vez que a sujeira pode comprometer a eficiência dos sistemas de drenagem", explicou.

Segundo a prefeitura, após o temporal, equipes de serviços da administração municipal realizaram um trabalho de limpeza das vias mais afetadas.

OUTROS PONTOS

Outros pontos de alagamento foram registrados na Rua Beira Mar, em Piúma, e na Rua Ana Dalmazio Peixoto, no bairro São José, em Rio Novo do Sul.

A chuva atingiu os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Piúma e Rio Novo do Sul Crédito: Redes sociais

O prefeito de Rio Novo do Sul, Nei Castelari, explicou que o município tem um projeto de drenagem para o bairro São José que está em andamento. “Está em fase de replanilhamento para seguir para licitação, mas pode ser que até o fim do ano a obra esteja concluída”, comunicou.