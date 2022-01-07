Espírito Santo recebe alerta vermelho para chuva em 37 cidades; veja os locais

É esperada muita chuva no Espírito Santo, especialmente para as regiões centrais e mais ao Sul do ES Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo recebe alerta vermelho para chuva em 37 cidades

O Inmet chama a atenção para a possibilidade de chuva superior a 60 mm/h ou acima dos 100 mm em apenas um dia. Desta forma, são grandes os riscos de alagamentos e transbordamentos de rios e também quedas de encostas em cidades com tais áreas de risco. A orientação do Instituto é desligar os aparelhos elétricos e quadro geral de energia, caso observe a ocorrência de raios, além de observar movimentações e sons atípicos (estalos) em encostas e estrutura das casas.

A meteorologia do Inmet divulgou um aviso para chuvas intensas para a região em vermelho do ES Crédito: Reprodução/Inmet

O alerta vermelho se estende também por parte dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo que no Espírito santo ele abrange 37 municípios, são eles:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Maria de Jetibá

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha



MAIS ALERTA

As demais regiões e cidades capixabas também estão alertadas para chuvas, mas, de acordo com a meteorologia do Inmet, nestas áreas a precipitação deve ocorrer em menor quantidade e volume, configurando assim, um alerta laranja, este menor grau de severidade em relação ao vermelho. O aviso tem validade similar ao que recai para a região Centro-Sul do ES. Os aguaceiros podem ocorrer entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com possibilidade de ventos intensos entre 60-100 km/h.