Espírito Santo recebe alerta vermelho para chuva em 37 cidades; veja os locais

Espírito Santo recebe alerta vermelho para chuva em 37 cidades
A previsão para o fim de semana no Espírito Santo já é de chuva, e de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, ela pode vir em grande volume, especialmente na região Centro-Sul capixaba, que recebeu um alerta vermelho para o fenômeno, que pode ocorrer entre a manhã desta sexta-feira (7) até as 10h da manhã deste sábado (8).
O Inmet chama a atenção para a possibilidade de chuva superior a 60 mm/h ou acima dos 100 mm em apenas um dia. Desta forma, são grandes os riscos de alagamentos e transbordamentos de rios e também quedas de encostas em cidades com tais áreas de risco. A orientação do Instituto é desligar os aparelhos elétricos e quadro geral de energia, caso observe a ocorrência de raios, além de observar movimentações e sons atípicos (estalos) em encostas e estrutura das casas.
O alerta vermelho se estende também por parte dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo que no Espírito santo ele abrange 37 municípios, são eles:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
MAIS ALERTA
As demais regiões e cidades capixabas também estão alertadas para chuvas, mas, de acordo com a meteorologia do Inmet, nestas áreas a precipitação deve ocorrer em menor quantidade e volume, configurando assim, um alerta laranja, este menor grau de severidade em relação ao vermelho. O aviso tem validade similar ao que recai para a região Centro-Sul do ES. Os aguaceiros podem ocorrer entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com possibilidade de ventos intensos entre 60-100 km/h.
A região Sul da Bahia e o também a parte Norte/Nordeste de Minas Gerais, muito afetadas pelas chuvas nas últimas semanas também estão contidas no aviso climático. Este ainda avança para a faixa central do Brasil, cobrindo parte de Estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste e também Norte.