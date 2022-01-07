Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Meteorologia

Espírito Santo recebe alerta vermelho para chuva em 37 cidades; veja os locais

Municípios das regiões da Grande Vitória, Serrana, Sul e Caparaó podem observar temporais de até 100 mm entre esta sexta-feira (7) e o fim da manhã de sábado (8). Demais áreas também estão em alerta, mas em menor severidade
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

07 jan 2022 às 12:28

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 12:28

Chuva em Vitória. Tempo encoberto e fechado com muitas nuvens.
É esperada muita chuva no Espírito Santo, especialmente para as regiões centrais e mais ao Sul do ES Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo recebe alerta vermelho para chuva em 37 cidades
A previsão para o fim de semana no Espírito Santo já é de chuva, e de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, ela pode vir em grande volume, especialmente na região Centro-Sul capixaba, que recebeu um alerta vermelho para o fenômeno, que pode ocorrer entre a manhã desta sexta-feira (7) até as 10h da manhã deste sábado (8).
O Inmet chama a atenção para a possibilidade de chuva superior a 60 mm/h ou acima dos 100 mm em apenas um dia. Desta forma, são grandes os riscos de alagamentos e transbordamentos de rios e também quedas de encostas em cidades com tais áreas de risco. A orientação do Instituto é desligar os aparelhos elétricos e quadro geral de energia, caso observe a ocorrência de raios, além de observar movimentações e sons atípicos (estalos) em encostas e estrutura das casas.
Chuva
A meteorologia do Inmet divulgou um aviso para chuvas intensas para a região em vermelho do ES Crédito: Reprodução/Inmet
O alerta vermelho se estende também por parte dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo que no Espírito santo ele abrange 37 municípios, são eles:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire 
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. São José do Calçado
  34. Vargem Alta
  35. Venda Nova do Imigrante
  36. Viana
  37. Vila Velha

MAIS ALERTA

As demais regiões e cidades capixabas também estão alertadas para chuvas, mas, de acordo com a meteorologia do Inmet, nestas áreas a precipitação deve ocorrer em menor quantidade e volume, configurando assim, um alerta laranja, este menor grau de severidade em relação ao vermelho. O aviso tem validade similar ao que recai para a região Centro-Sul do ES. Os aguaceiros podem ocorrer entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com possibilidade de ventos intensos entre 60-100 km/h.
A região Sul da Bahia e o também a parte Norte/Nordeste de Minas Gerais, muito afetadas pelas chuvas nas últimas semanas também estão contidas no aviso climático. Este ainda avança para a faixa central do Brasil, cobrindo parte de Estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste e também Norte.

Veja Também

Tempo muda e fim de semana tem previsão de chuva no ES

ES tem alertas de chuva forte para quase todas as regiões; veja cidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados