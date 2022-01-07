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Chuvas

Mulher é arrastada por enchente em Barretos e está desaparecida; veja vídeo

Prefeitura da cidade no interior de São Paulo decretou estado de calamidade pública depois que um temporal causou grande destruição na cidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jan 2022 às 16:52

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 16:52

Uma forte chuva atinge Barretos, no interior de São Paulo, desde a tarde de quinta-feira (6). Uma mulher de 77 anos foi arrastada pela enxurrada e ainda está desaparecida.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas foram retomadas na manhã de hoje. Seis militares e duas viaturas estão trabalhando para encontrar a mulher.
A prefeitura de Barretos decretou estado de calamidade pública e já está atuando na limpeza e reparo das áreas mais atingidas. As ações devem seguir ao longo do fim de semana e nos próximos dias.

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De acordo com a prefeita Paula Lemos, em transmissão feita nas redes sociais, o governo estadual liberou R$ 5 milhões para obras emergenciais de reparos dos danos causados pela chuva na cidade.
A chuva causou diversos estragos na cidade, uma ponte foi destruída, casas foram tomadas pela água e carros foram inundados e arrastados.
Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em 24 horas, choveram na cidade 82,6 milímetros. Durante a tarde de quinta, em apenas uma hora, houve um acumulado de chuva de 52,1 milímetros.
A chuva deve continuar nos próximos dias. A previsão do instituto é de que deve chover cerca de 55 milímetros na próxima semana e o tempo deve continuar nublado.

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