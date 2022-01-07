Mulher é arrastada por enchente em Barretos e está desaparecida; veja vídeo

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Uma forte chuva atinge Barretos, no interior de São Paulo , desde a tarde de quinta-feira (6). Uma mulher de 77 anos foi arrastada pela enxurrada e ainda está desaparecida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas foram retomadas na manhã de hoje. Seis militares e duas viaturas estão trabalhando para encontrar a mulher.

A prefeitura de Barretos decretou estado de calamidade pública e já está atuando na limpeza e reparo das áreas mais atingidas. As ações devem seguir ao longo do fim de semana e nos próximos dias.

De acordo com a prefeita Paula Lemos, em transmissão feita nas redes sociais, o governo estadual liberou R$ 5 milhões para obras emergenciais de reparos dos danos causados pela chuva na cidade.

A chuva causou diversos estragos na cidade, uma ponte foi destruída, casas foram tomadas pela água e carros foram inundados e arrastados.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em 24 horas, choveram na cidade 82,6 milímetros. Durante a tarde de quinta, em apenas uma hora, houve um acumulado de chuva de 52,1 milímetros.

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