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Em 24 horas

Muqui foi a cidade onde mais choveu no ES; família está desalojada

Por conta do risco de deslizamento de terra, quatro pessoas tiveram que deixar sua casa.  Foram registradas diversas ocorrências nas cidades do Estado, inclusive de alagamento, queda de muros e de árvores e deslizamento de encostas
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 jan 2022 às 14:44

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 14:44

Pelo menos 55 municípios do Espírito Santo tiveram registros de chuva desde a manhã de sexta-feira (7). Em Muqui, no Sul capixaba, o volume de água chegou a 96 milímetros em 24 horas, sendo a maior quantidade entre as cidades do Estado.
Os milímetros são a medida usada para calcular o volume de chuva por metro quadrado. Cada milímetro equivale a um litro d’água por metro. Neste caso, a chuva registrada em Muqui foi tanta que deixou uma família de quatro pessoas desalojada, segundo informações da Defesa Civil Estadual.
Jardim Municipal de Muqui
Jardim Municipal de Muqui Crédito: Divulgação/ PMM
Por causa do risco de deslocamento de terra próximo à residência, a família foi encaminhada para receber o aluguel social.
Outros municípios que também registraram acúmulos de chuva expressivos desde a sexta-feira (7) foram Alegre (74,76 mm), Rio Novo do Sul (74,2 mm), Cachoeiro de Itapemirim (73,05 mm), Santa Maria de Jetibá (70,88 mm) e Fundão (70,88 mm). Veja a lista completa no final da matéria.
Em Cachoeiro foram registradas diversas ocorrências, inclusive de alagamento, queda de muros, deslizamento de encostas e movimento de massas. Também houve alagamentos em Fundão, Alegre, Santa TeresaVargem Alta e Colatina.
Na chegada de Pancas, as chuvas provocaram queda de árvores na Rodovia ES 341. A pista já foi liberada.
Em São Roque do Canaã, um muro desabou próximo a uma residência. Não houve feridos e nem desalojados ou desabrigados. Engenheiros da prefeitura foram ao local para uma avaliação. Já em Itarana, foi registrado movimento de massa próximo ao trevo na ES 161 que liga o município a Itaguaçu e Laranja da Terra.

VEJA O VOLUME DE CHUVA POR MUNICÍPIO EM 24 HORAS

  • MUQUI - 96 mm
  • ALEGRE - 74.76 mm
  • RIO NOVO DO SUL - 74.2 mm
  • CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 73.05 mm
  • SANTA MARIA DE JETIBÁ - 72.44 mm
  • FUNDÃO - 70.88 mm
  • CASTELO - 68.46 mm
  • ITAGUAÇU - 62.69 mm
  • SANTA TERESA - 61.18 mm
  • SANTA LEOPOLDINA - 58.1 mm
  • SÃO ROQUE DO CANAÃ - 54.66 mm
  • ATILIO VIVACQUA - 51.8 mm
  • SERRA - 50.38 mm
  • ALFREDO CHAVES - 47.4 mm
  • COLATINA - 46.9 mm
  • MIMOSO DO SUL - 46.6 mm
  • PIÚMA - 42 mm
  • AFONSO CLÁUDIO - 37.61 mm
  • SÃO MATEUS - 37.4 mm
  • GUARAPARI - 37.2 mm
  • ECOPORANGA - 36.92 mm
  • IBATIBA - 36.8 mm
  • IBIRAÇU - 35.44 mm
  •  LARANJA DA TERRA - 34.46 mm
  • ITARANA - 34.4 mm
  • ANCHIETA - 34.2 mm
  • ITAPEMIRIM - 34.17 mm
  • GUAÇUÍ - 31.18 mm
  • VITÓRIA - 28.9 mm
  • MARECHAL FLORIANO - 28 mm
  • VARGEM ALTA - 27.2 mm
  • MANTENÓPOLIS - 25.79 mm
  •  IBITIRAMA - 23.6 mm
  • NOVA VENÉCIA - 22.65 mm
  • ARACRUZ - 21.96 mm
  • PONTO BELO - 21.2 mm
  • VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 20.4 mm
  • CARIACICA - 20.13 mm
  • VILA PAVÃO - 18.6 mm
  • APIACÁ - 18.6 mm
  • PANCAS - 18.35 mm
  • SÃO DOMINGOS DO NORTE - 18.34 mm
  • MARILÂNDIA - 18.2 mm
  • JOÃO NEIVA - 17.76 mm
  • RIO BANANAL - 16.2 mm
  • IRUPI - 15.4 mm
  • VILA VELHA - 15.39 mm
  • BREJETUBA - 14.8 mm
  • GOVERNADOR LINDENBERG - 14.77 mm
  • LINHARES - 14.6 mm
  • VIANA - 14.59 mm
  • BARRA DE SÃO FRANCISCO - 14.43 mm
  • IÚNA - 14.2 mm
  • MUCURICI - 12.8 mm
  • PEDRO CANÁRIO - 10.2 mm

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