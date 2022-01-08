Muqui foi a cidade onde mais choveu no ES; família está desalojada

Pelo menos 55 municípios do Espírito Santo tiveram registros de chuva desde a manhã de sexta-feira (7). Em Muqui, no Sul capixaba, o volume de água chegou a 96 milímetros em 24 horas, sendo a maior quantidade entre as cidades do Estado.
Os milímetros são a medida usada para calcular o volume de chuva por metro quadrado. Cada milímetro equivale a um litro d’água por metro. Neste caso, a chuva registrada em Muqui foi tanta que deixou uma família de quatro pessoas desalojada, segundo informações da Defesa Civil Estadual.
Por causa do risco de deslocamento de terra próximo à residência, a família foi encaminhada para receber o aluguel social.
Outros municípios que também registraram acúmulos de chuva expressivos desde a sexta-feira (7) foram Alegre (74,76 mm), Rio Novo do Sul (74,2 mm), Cachoeiro de Itapemirim (73,05 mm), Santa Maria de Jetibá (70,88 mm) e Fundão (70,88 mm). Veja a lista completa no final da matéria.
Em Cachoeiro foram registradas diversas ocorrências, inclusive de alagamento, queda de muros, deslizamento de encostas e movimento de massas. Também houve alagamentos em Fundão, Alegre, Santa Teresa, Vargem Alta e Colatina.
Na chegada de Pancas, as chuvas provocaram queda de árvores na Rodovia ES 341. A pista já foi liberada.
Em São Roque do Canaã, um muro desabou próximo a uma residência. Não houve feridos e nem desalojados ou desabrigados. Engenheiros da prefeitura foram ao local para uma avaliação. Já em Itarana, foi registrado movimento de massa próximo ao trevo na ES 161 que liga o município a Itaguaçu e Laranja da Terra.
VEJA O VOLUME DE CHUVA POR MUNICÍPIO EM 24 HORAS
- MUQUI - 96 mm
- ALEGRE - 74.76 mm
- RIO NOVO DO SUL - 74.2 mm
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 73.05 mm
- SANTA MARIA DE JETIBÁ - 72.44 mm
- FUNDÃO - 70.88 mm
- CASTELO - 68.46 mm
- ITAGUAÇU - 62.69 mm
- SANTA TERESA - 61.18 mm
- SANTA LEOPOLDINA - 58.1 mm
- SÃO ROQUE DO CANAÃ - 54.66 mm
- ATILIO VIVACQUA - 51.8 mm
- SERRA - 50.38 mm
- ALFREDO CHAVES - 47.4 mm
- COLATINA - 46.9 mm
- MIMOSO DO SUL - 46.6 mm
- PIÚMA - 42 mm
- AFONSO CLÁUDIO - 37.61 mm
- SÃO MATEUS - 37.4 mm
- GUARAPARI - 37.2 mm
- ECOPORANGA - 36.92 mm
- IBATIBA - 36.8 mm
- IBIRAÇU - 35.44 mm
- LARANJA DA TERRA - 34.46 mm
- ITARANA - 34.4 mm
- ANCHIETA - 34.2 mm
- ITAPEMIRIM - 34.17 mm
- GUAÇUÍ - 31.18 mm
- VITÓRIA - 28.9 mm
- MARECHAL FLORIANO - 28 mm
- VARGEM ALTA - 27.2 mm
- MANTENÓPOLIS - 25.79 mm
- IBITIRAMA - 23.6 mm
- NOVA VENÉCIA - 22.65 mm
- ARACRUZ - 21.96 mm
- PONTO BELO - 21.2 mm
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 20.4 mm
- CARIACICA - 20.13 mm
- VILA PAVÃO - 18.6 mm
- APIACÁ - 18.6 mm
- PANCAS - 18.35 mm
- SÃO DOMINGOS DO NORTE - 18.34 mm
- MARILÂNDIA - 18.2 mm
- JOÃO NEIVA - 17.76 mm
- RIO BANANAL - 16.2 mm
- IRUPI - 15.4 mm
- VILA VELHA - 15.39 mm
- BREJETUBA - 14.8 mm
- GOVERNADOR LINDENBERG - 14.77 mm
- LINHARES - 14.6 mm
- VIANA - 14.59 mm
- BARRA DE SÃO FRANCISCO - 14.43 mm
- IÚNA - 14.2 mm
- MUCURICI - 12.8 mm
- PEDRO CANÁRIO - 10.2 mm