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Chuva

Quedas de árvores interditam trechos da BR 262 na Região Serrana do ES

Ocorrências foram registradas pela PRF em Domingos Martins e também entre Venda Nova do Imigrante e Ibatiba; problema foi resolvido após limpeza de pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2022 às 09:44

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 09:44

A queda de uma árvore interditou parcialmente um trecho do Km 89 da BR 262, em Domingos Martins, na manhã deste domingo (9). A ocorrência foi registrada por volta de 6h30 e foi relacionada ao aumento das chuvas na região, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Parte da pista ficou interditada no sentido Vitória-Venda Nova do Imigrante. A Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante realizou a limpeza da pista, que foi totalmente liberada.
Em publicação no Twitter, a PRF pediu atenção aos condutores que trafegam pela localidade.

ÁRVORE TAMBÉM INTERDITOU KM 116

Três horas depois de uma queda de árvore na região de Pedra Azul, a Polícia Rodoviária Federal comunicou em rede social que uma outra árvore interditava um trecho do Km 116, também localizado na BR 262.
Queda de árvore interdita Km 116 da BR 262 no Sul do ES
Queda de árvore interditou Km 116 da BR 262 no Sul do ES Crédito: Reprodução PRF-ES
Quem passou pelo local durante a manhã encontrou trânsito lento, fluindo apenas pelo acostamento, uma vez que a árvore interditava a pista entre Venda Nova do Imigrante e Ibatiba nos dois sentidos. O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirada da árvore. A pista foi liberada e às 14h50 não havia qualquer interdição.

QUEDA DE ÁRVORE NA BR 262, TRECHO EM MINAS

Também na BR 262, em Manhuaçu, Minas Gerais, a pista foi interditada nos dois sentidos em razão da queda de uma árvore. Chove muito na região. A informação foi divulgada pela PRF às 3h35 da madrugada. O trecho em questão fica no km 46 da rodovia. 

ES EM ALERTA VERMELHO PARA CHUVAS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo de chuvas intensas e outro de grande perigo de acumulado de chuva para o Espírito Santo. Ambos são válidos até as 11h desde domingo (9). Desde a tarde de sexta-feira (7) há o registro de fortes pancadas no Estado e a previsão indica que elas devem continuar nos próximos dias.
Há grande risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. Até este domingo (9), ventos podem atingir até 100 km/h. Por isso, há risco de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores.
De acordo com informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o domingo deve ser de tempo instável em todo o Espírito Santo devido a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em alguns momentos do dia em todo o Estado. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.

Atualização

09/01/2022 - 3:03
A matéria foi atualizada após a Polícia Rodoviária Federal informar a limpeza das pistas e consequentemente a liberação dos dois trechos, Não há interdição na BR 262 que corta o Espírito Santo.

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