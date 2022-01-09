Quedas de árvores interditam trechos da BR 262 na Região Serrana do ES

A queda de uma árvore interditou parcialmente um trecho do Km 89 da BR 262, em Domingos Martins, na manhã deste domingo (9). A ocorrência foi registrada por volta de 6h30 e foi relacionada ao aumento das chuvas na região, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Parte da pista ficou interditada no sentido Vitória-Venda Nova do Imigrante. A Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante realizou a limpeza da pista, que foi totalmente liberada.
Em publicação no Twitter, a PRF pediu atenção aos condutores que trafegam pela localidade.
ÁRVORE TAMBÉM INTERDITOU KM 116
Três horas depois de uma queda de árvore na região de Pedra Azul, a Polícia Rodoviária Federal comunicou em rede social que uma outra árvore interditava um trecho do Km 116, também localizado na BR 262.
Quem passou pelo local durante a manhã encontrou trânsito lento, fluindo apenas pelo acostamento, uma vez que a árvore interditava a pista entre Venda Nova do Imigrante e Ibatiba nos dois sentidos. O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirada da árvore. A pista foi liberada e às 14h50 não havia qualquer interdição.
QUEDA DE ÁRVORE NA BR 262, TRECHO EM MINAS
Também na BR 262, em Manhuaçu, Minas Gerais, a pista foi interditada nos dois sentidos em razão da queda de uma árvore. Chove muito na região. A informação foi divulgada pela PRF às 3h35 da madrugada. O trecho em questão fica no km 46 da rodovia.
ES EM ALERTA VERMELHO PARA CHUVAS
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo de chuvas intensas e outro de grande perigo de acumulado de chuva para o Espírito Santo. Ambos são válidos até as 11h desde domingo (9). Desde a tarde de sexta-feira (7) há o registro de fortes pancadas no Estado e a previsão indica que elas devem continuar nos próximos dias.
Há grande risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. Até este domingo (9), ventos podem atingir até 100 km/h. Por isso, há risco de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores.
De acordo com informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o domingo deve ser de tempo instável em todo o Espírito Santo devido a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em alguns momentos do dia em todo o Estado. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.
Atualização
09/01/2022 - 3:03
A matéria foi atualizada após a Polícia Rodoviária Federal informar a limpeza das pistas e consequentemente a liberação dos dois trechos, Não há interdição na BR 262 que corta o Espírito Santo.