Inmet emite alerta vermelho para chuvas e ventos fortes no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo de chuvas intensas e outro de grande perigo de acumulado de chuva para o Espírito Santo. Ambos são válidos até as 11h desde domingo (9). Desde a tarde de sexta-feira (7) há o registro de fortes pancadas no Estado e a previsão indica que elas devem continuar nos próximos dias.
O aviso informa que pode chover mais de 100 mm por dia até a próxima terça-feira (11) em praticamente todo o Estado, exceto uma faixa no extremo norte. Há grande risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas.
Até este domingo (9), ventos podem atingir até 100 km/h. Por isso, há risco de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores. Também há a possibilidade de descargas elétricas.
DESLIZAMENTOS E DESMORONAMENTOS
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um alerta para domingo (9) em que considera muito alta a possibilidade de ocorrência de movimentos de massa nas regiões Sul e Central do Espírito Santo devido ao acumulado e a previsão de chuvas persistentes ao longo do dia.
Há também a possibilidade, em nível moderado, de ocorrências de inundações e alagamentos no Espírito Santo, de acordo com o centro.
No momento, a Defesa Civil Estadual possui quatro alertas vigentes que indicam risco moderado de movimento de massa em Muqui, Alfredo Chaves e Santa Maria de Jetibá. Há ainda risco hidrológico em Cachoeiro de Itapemirim.