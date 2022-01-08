Inmet emite alerta vermelho para chuvas e ventos fortes no Espírito Santo

ES sob alerta de grande perigo de acumulado de chuva Crédito: Reprodução/Inmet

O aviso informa que pode chover mais de 100 mm por dia até a próxima terça-feira (11) em praticamente todo o Estado, exceto uma faixa no extremo norte. Há grande risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas.

Até este domingo (9), ventos podem atingir até 100 km/h. Por isso, há risco de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores. Também há a possibilidade de descargas elétricas.

DESLIZAMENTOS E DESMORONAMENTOS

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um alerta para domingo (9) em que considera muito alta a possibilidade de ocorrência de movimentos de massa nas regiões Sul e Central do Espírito Santo devido ao acumulado e a previsão de chuvas persistentes ao longo do dia.

Há também a possibilidade, em nível moderado, de ocorrências de inundações e alagamentos no Espírito Santo, de acordo com o centro.