Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Após dias de chuva, sol volta a predominar na maior parte do ES

Nesta terça-feira (11), há previsão de chuva apenas nas regiões Sul e Caparaó. No restante do Estado, o sol predomina entre algumas nuvens. O vento sopra com intensidade moderada a forte no Litoral Sul e de forma moderada na Grande Vitória e Nordeste capixaba.

Na quarta-feira (12), o sol predomina entre algumas nuvens e não há previsão de chuva na maior parte do Estado, podendo chover apenas na Região Sul. As temperaturas seguem em elevação em todo o Espírito Santo. O vento sopra com intensidade moderada a forte no Litoral Sul e com força moderada na Grande Vitória e Nordeste capixaba.

Na quinta-feira (13), a borda de um sistema de alta pressão atmosférica favorece o tempo com sol entre poucas nuvens em todo o Estado. Não há expectativa de chuva e as temperaturas aumentam em todas as regiões.

A sexta-feira (14) será de aumento de nuvens e previsão de chuva rápida no início do dia na metade Norte capixaba. O tempo deve abrir no decorrer do dia. Nas demais regiões, não há previsão de chuva. As temperaturas terão pequena queda em todo o Estado.