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Após dias de chuva, sol volta a predominar na maior parte do ES

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que deve chover somente em algumas regiões durante a semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 jan 2022 às 08:42

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 08:42

Praia da Guarderia
Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Após dias de chuva, sol volta a predominar na maior parte do ES
Após dias de chuva, o sol deve voltar a predominar na maior parte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), há previsão de chuva apenas para algumas regiões durante a semana.
Nesta terça-feira (11), há previsão de chuva apenas nas regiões Sul e Caparaó. No restante do Estado, o sol predomina entre algumas nuvens. O vento sopra com intensidade moderada a forte no Litoral Sul e de forma moderada na Grande Vitória e Nordeste capixaba.
Na quarta-feira (12), o sol predomina entre algumas nuvens e não há previsão de chuva na maior parte do Estado, podendo chover apenas na Região Sul. As temperaturas seguem em elevação em todo o Espírito Santo. O vento sopra com intensidade moderada a forte no Litoral Sul e com força moderada na Grande Vitória e Nordeste capixaba.
Na quinta-feira (13), a borda de um sistema de alta pressão atmosférica favorece o tempo com sol entre poucas nuvens em todo o Estado. Não há expectativa de chuva e as temperaturas aumentam em todas as regiões.
A sexta-feira (14) será de aumento de nuvens e previsão de chuva rápida no início do dia na metade Norte capixaba. O tempo deve abrir no decorrer do dia. Nas demais regiões, não há previsão de chuva. As temperaturas terão pequena queda em todo o Estado.
Já no sábado (15), pode chover rápido entre a madrugada e manhã, devido ao transporte de umidade por ventos costeiros, no litoral da Região Nordeste capixaba. Nas demais áreas, o dia segue com predomínio de sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco.

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