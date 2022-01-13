Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Homem é preso suspeito de incendiar casa da ex-esposa em Muqui

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas as chamas já haviam sido controladas por um carro pipa do município
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 jan 2022 às 10:00

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 10:00

Homem é preso suspeito de incendiar casa da ex em Muqui Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Um homem foi preso após ser suspeito de colocar fogo na casa da ex-esposa no interior de Muqui, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (12). O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas as chamas já haviam sido controladas por um caminhão pipa do município.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi registrado às 14h20, na localidade de Alto Boa Esperança. Quando a guarnição chegou ao local, foi feita a sinalização de segurança e realizado um serviço de rescaldo.
Homem é preso suspeito de incendiar casa da ex em Muqui Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
De acordo com a Polícia Militar, a proprietária da residência não estava no local no momento em que o homem teria ateado fogo. Ninguém ficou ferido. O homem foi encaminhado à delegacia de Cachoeiro. A informação na unidade é de que ele foi liberado após pagamento de fiança. 

Veja Também

Dois jovens são executados por grupo encapuzado dentro de casa em Vitória

Vídeo: incêndio destrói casa em Muniz Freire

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Muqui Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A voz da filha que perdi está sendo honrada': as tragédias que o novo estatuto do paciente pretende evitar
Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados