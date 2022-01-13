Homem é preso suspeito de incendiar casa da ex-esposa em Muqui

Um homem foi preso após ser suspeito de colocar fogo na casa da ex-esposa no interior de Muqui, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (12). O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas as chamas já haviam sido controladas por um caminhão pipa do município.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi registrado às 14h20, na localidade de Alto Boa Esperança. Quando a guarnição chegou ao local, foi feita a sinalização de segurança e realizado um serviço de rescaldo.
De acordo com a Polícia Militar, a proprietária da residência não estava no local no momento em que o homem teria ateado fogo. Ninguém ficou ferido. O homem foi encaminhado à delegacia de Cachoeiro. A informação na unidade é de que ele foi liberado após pagamento de fiança.