Vídeo: incêndio destrói casa em Muniz Freire

Um incêndio destruiu uma casa no bairro de São Vicente de Paula, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (12). O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município foram acionados para a ocorrência. Ninguém ficou ferido, mas o fogo afetou outras duas casas ao lado do imóvel.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para atender a ocorrência por volta das 21h10. A equipe chegou ao local e constatou que a casa estava em chamas. Não houve pedido de perícia.
A prefeitura informou que a Defesa Civil foi acionada e encaminhou um caminhão pipa para ajudar a apagar o fogo, que foi controlado uma hora após o incêndio. No local, vizinhos informaram que o imóvel estava abandonado e era usado por usuários de drogas. A casa e duas ao lado da residência devem ser demolidas pois as estruturas foram abaladas.