Vídeo: incêndio destrói casa em Muniz Freire

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para atender a ocorrência por volta das 21h10. A equipe chegou ao local e constatou que a casa estava em chamas. Não houve pedido de perícia.

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A prefeitura informou que a Defesa Civil foi acionada e encaminhou um caminhão pipa para ajudar a apagar o fogo, que foi controlado uma hora após o incêndio. No local, vizinhos informaram que o imóvel estava abandonado e era usado por usuários de drogas. A casa e duas ao lado da residência devem ser demolidas pois as estruturas foram abaladas.