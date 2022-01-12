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Sul do ES

Vídeo: incêndio destrói casa em Muniz Freire

Casa abandonada foi tomada pelas chamas na noite desta terça-feira (12) no bairro São Vicente de Paula
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 jan 2022 às 13:11

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 13:11

Incêndio destroi casa em Muniz Freire
Incêndio destroi casa em Muniz Freire Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Um incêndio destruiu  uma casa no bairro de São Vicente de Paula, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (12). O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município foram acionados para a ocorrência. Ninguém ficou ferido, mas o fogo afetou outras duas casas ao lado do imóvel.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para atender a ocorrência por volta das 21h10. A equipe chegou ao local e constatou que a casa estava em chamas. Não houve pedido de perícia.
A prefeitura informou que a Defesa Civil foi acionada e encaminhou um caminhão pipa para ajudar a apagar o fogo, que foi controlado uma hora após o incêndio. No local, vizinhos informaram que o imóvel estava abandonado e era usado por usuários de drogas. A casa e duas ao lado da residência devem ser demolidas pois as estruturas foram abaladas.

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