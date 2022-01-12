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Assustador

Vídeo mostra momento exato do transbordamento de barragem em Minas Gerais

Imagens registradas são impressionantes. Em questão de segundos, um grande volume de lama passa por cima e pelos lados do dique, formando um desfiladeiro até tomar a rodovia; assista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2022 às 07:45

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 07:45

Câmeras de segurança registraram o momento exato do transbordamento do Dique Lisa, da Mina Pau Branco, pertencente à mineradora Vallourec. As imagens foram divulgadas nesta terça-feira (11/1) e viralizam nas redes sociais.
O acidente aconteceu no último sábado (8) em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais

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As imagens registradas são impressionantes. Em questão de segundos, um grande volume de lama e detritos de mineração passam por cima e pelos lados da estrutura, formando um desfiladeiro até tomar a rodovia.
Câmeras flagraram momento exato que barragem transbordou em Nova Lima (MG)
Câmeras flagraram momento exato que barragem transbordou em Nova Lima (MG) Crédito: Reprodução de vídeo
A lama de rejeitos reservada pela estrutura invadiu a BR 040, que liga BH ao Rio de Janeiro, atingiu veículos que passavam pela rodovia e deixou um ferido.

GOVERNO DE MG MULTA MINERADORA

O governo de Minas Gerais notificou em R$ 288,6 milhões a Vallourec por danos ambientais causados após o dique de contenção de sedimentos transbordar. 
A notificação do governo mineiro determina que sejam suspensas imediatamente as atividades relacionadas à pilha Cachoeirinha e ao dique Lisa, até que a empresa comprove a estabilidade das estruturas, afetadas pelas fortes chuvas que atingem o estado.
A mineradora tem até 20 dias para apresentar sua defesa aos órgãos ambientais ou efetuar o pagamento da multa.

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O auto de infração foi recebido pela Vallourec na noite de segunda-feira (10) e indica que a mineradora francesa foi autuada por "causar intervenção de qualquer natureza que resulte em poluição, degradação ou dano aos recursos hídricos, às espécies vegetais e animais, aos ecossistemas ou ao patrimônio natural ou cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população".
"A empresa foi considerada reincidente, pois em 2020 foi multada por descumprir prazos de envio de documentação relativa às barragens de água. Isso fez com que o valor da multa fosse dobrado, nos termos da legislação", disse o superintendente de Fiscalização da Semad (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), Alexandre Leal.
Entre os impactos ambientais visíveis e imediatos, segundo a Fundação Estadual do Meio Ambiente Feam ), estão a degradação da paisagem, poluição de corpos hídricos, com o aumento dos sólidos em suspensão, além da potencial mortandade de peixes e supressão e degradação de habitats aquáticos e ripários.
Por meio de nota, a Vallourec confirmou o recebimento do auto de infração e está analisando o teor do documento pelas áreas técnicas.
A companhia francesa disse ainda que a ANM autorizou a reclassificação do nível de emergência do dique de 3 para 2, um patamar de menor risco. A empresa complementou que segue operando de acordo com a legislação vigente e orientada pelos entes fiscalizadores e reguladores.
* Com informações do Estado de Minas, G1 e da Agência Folhapress

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