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Em Nova Lima

Barragem próxima a BH transborda, diz Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou, na manhã deste sábado (8), o transbordamento de uma barragem em Nova Lima, na região de Belo Horizonte (MG).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jan 2022 às 13:56

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 13:56

Transbordamento de uma barragem em Nova Lima, na região de Belo Horizonte
Transbordamento de uma barragem em Nova Lima, na região de Belo Horizonte Crédito: Reprodução @em_com
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou, na manhã deste sábado (8), o transbordamento de uma barragem em Nova Lima, na região de Belo Horizonte (MG).
Em um primeiro momento foi cogitado o rompimento da barragem da mina de Pau Branco, o que foi refutado pelo porta-voz da corporação, o tenente Pedro Aihara.
"Em decorrência da quantidade de água das chuvas, elas foram direcionadas para esse local, ocorreu um transbordamento dessa estrutura. É uma estrutura que para padrões de mineração de barragem é uma estrutura considerada pequena", relatou o bombeiro.
Conforme o oficial, em virtude da quantidade de água houve um transbordamento, e essa água acabou atingindo a região da BR-040, que permanece fechada.
O Corpo de Bombeiros informou que equipes foram até o local, mas que no momento não há vítimas e nem a necessidade de evacuação de comunidades próximas.

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