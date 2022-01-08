Barragem próxima a BH transborda, diz Corpo de Bombeiros

Transbordamento de uma barragem em Nova Lima, na região de Belo Horizonte Crédito: Reprodução @em_com

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou, na manhã deste sábado (8), o transbordamento de uma barragem em Nova Lima, na região de Belo Horizonte (MG).

Em um primeiro momento foi cogitado o rompimento da barragem da mina de Pau Branco, o que foi refutado pelo porta-voz da corporação, o tenente Pedro Aihara.

"Em decorrência da quantidade de água das chuvas, elas foram direcionadas para esse local, ocorreu um transbordamento dessa estrutura. É uma estrutura que para padrões de mineração de barragem é uma estrutura considerada pequena", relatou o bombeiro.

VEJAM ESSE VÍDEO da BR040, altura de Nova Lima. O que rolou na Mina de Pau Branco, de acordo com a empresa, foi “o rompimento de pilha de estéril e de rejeitos filtrados”. Seguimos acompanhando os desdobramentos e impactos. pic.twitter.com/W1u9iVUDjl — Áurea Carolina (@aureacarolinax) January 8, 2022

Conforme o oficial, em virtude da quantidade de água houve um transbordamento, e essa água acabou atingindo a região da BR-040, que permanece fechada.