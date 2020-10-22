Barragem de Francisco Gross, em Alegre, antes da cheia Crédito: Reprodução Google Street View

Uma decisão liminar da Justiça Estadual obrigou o governo do Estado, junto à Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), o Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) a realizarem fiscalização e vistoria nas barragens dos empreendimentos hidrelétricos de Alegre, município localizado na região Sul do Espírito Santo. O pedido, em Ação Civil Pública, foi ajuizado pelo Ministério Público Estadual (MPES). A verificação deve ser executada com envio de relatório ao Juízo de Alegre no prazo de 15 dias. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 50 mil.

De acordo com o MPES, a multa fixada será pessoal, a ser aplicada aos diretores-presidentes dos órgãos e ao secretário de Estado do Meio Ambiente. Além disso, a fiscalização técnica deverá ser realizada por equipe de engenharia.

Your browser does not support the audio element. Justiça obriga Estado a fiscalizar barragem com risco de romper em Alegre

FORTES CHUVAS EM JANEIRO

Na ocasião das chuvas de janeiro, o distrito de Rive e a localidade de Departamento Placa foram atingidos por inundação. Diante da situação, a empresa responsável pelas barragens emitiu alerta e declaração de emergência e solicitou a evacuação da população do entorno, em razão da possibilidade de rompimento da estrutura.

Segundo o MPES, foram adotadas, à época, medidas extrajudiciais, ou seja, sem o ajuizamento de ação, em relação ao caso, incluindo a realização de reunião com os representantes da empresa, dos órgãos e da população atingida. Foi determinado à Agerh, ao Iema e à Secretaria de Meio Ambiente que providenciassem a atualização do relatório de vistoria nas barragens. De acordo com o Ministério Público, nenhum dos órgãos questionou a competência para realização de dessas verificações, no entanto, após o final do prazo para a apresentação dos relatórios, a fiscalização não foi realizada, apesar dos vários comunicados enviados requisitando a inspeção.

Para o MPES, os órgãos foram omissos com relação às obrigações constitucionais e legais de proteção da vida e do meio ambiente, além da gestão dos recursos hídricos e da segurança de barragens, gerando risco de tragédia socioambiental. Por essa razão, o MPES pediu que a fiscalização fosse realizada com urgência, com a observância de critérios técnicos e o pagamento de multa em caso de descumprimento, o que foi deferido pela Justiça.

O OUTRO LADO

Demandamos a Agerh, o Idaf e o Iema, mas ainda não houve respostas até a publicação desta reportagem.

Na manhã desta sexta-feira, contudo, a PGE, comunicou, em nota, que "a Procuradoria-Geral do Estado foi notificada nesta quarta-feira (22), e já está analisando o assunto junto aos órgãos envolvidos".

RELEMBRE TRANSBORDAMENTO DE BARRAGEM EM ALEGRE

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Alegre, Wilson José de Souza, a barragem da Central Hidrelétrica São Simão, em São João do Norte, não suportou a quantidade de água do rio e transbordou. O grande volume de água podia ser visto desde a Cachoeira da Fumaça, principal ponto turístico da cidade, que fica acima da barragem.