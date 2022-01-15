Paralisação de atividades da Vale em Minas pode impactar produção no ES

atividades de pelotização em território capixaba caso a situação se prolongue por muitos dias. Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) , que transporta os insumos, também está parada em função dos temporais. Fontes do setor ouvidas por A Gazeta explicaram que a interrupção do funcionamento do trem de cargas, mais do que a paralisação das minas, pode vir a prejudicar asem território capixaba caso a situação se prolongue por muitos dias.

Trem de carga da Vale que transporta minério na ferrovia Vitória x Minas não está circulando Crédito: Vitor Jubini

Durval Vieira de Freitas, da DVF Consultoria, observa que a mineradora trabalha com uma reserva de suprimentos que permite contornar a interrupção de fornecimento em um primeiro momento.

“A princípio, não há impacto. Há uma reserva de insumos que dura, no mínimo, uma semana, talvez até mais. É claro que preocupa, mas tudo depende do tempo de paralisação. Caso se prolongue por mais de duas semanas, por exemplo, aí sim pode haver algum impacto.”

Já outra fonte com experiência no segmento da mineração , que preferiu não ser identificada, esclareceu que o minério estocado pela Vale geralmente dura cerca de 10 dias. Assim, a princípio, caso tudo se resolva até meados da próxima semana, não haverá problemas.

Por outro lado, se a paralisação da ferrovia ultrapassar este período, impedindo a chegada de insumos, poderá haver desabastecimento para as atividades de pelotização, que gradualmente precisariam ser reduzidas. “Por enquanto, não há nada declarado, mas a ferrovia está com diversos pontos debaixo d’água.”

A Vale foi questionada a respeito de possíveis impactos nas operações do Espírito Santo em função dadas chuvas em Minas Gerais, mas não se manifestou sobre o assunto.