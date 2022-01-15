Paralisação de atividades da Vale em Minas pode impactar produção no ES

A paralisação de atividades da Vale em Minas Gerais, desde a segunda-feira (10), pode, em breve, começar a impactar a produção da mineradora no Espírito Santo. O motivo para a parada temporária dos Sistemas Sudeste e Sul foi o nível elevado de chuvas no Estado mineiro. A mina de Brucutu é uma das afetadas e está entre as principais responsáveis por abastecer a planta de Tubarão.
A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), que transporta os insumos, também está parada em função dos temporais. Fontes do setor ouvidas por A Gazeta explicaram que a interrupção do funcionamento do trem de cargas, mais do que a paralisação das minas, pode vir a prejudicar as atividades de pelotização em território capixaba caso a situação se prolongue por muitos dias.
Durval Vieira de Freitas, da DVF Consultoria, observa que a mineradora trabalha com uma reserva de suprimentos que permite contornar a interrupção de fornecimento em um primeiro momento.
“A princípio, não há impacto. Há uma reserva de insumos que dura, no mínimo, uma semana, talvez até mais. É claro que preocupa, mas tudo depende do tempo de paralisação. Caso se prolongue por mais de duas semanas, por exemplo, aí sim pode haver algum impacto.”
Por outro lado, se a paralisação da ferrovia ultrapassar este período, impedindo a chegada de insumos, poderá haver desabastecimento para as atividades de pelotização, que gradualmente precisariam ser reduzidas. “Por enquanto, não há nada declarado, mas a ferrovia está com diversos pontos debaixo d’água.”
A Vale foi questionada a respeito de possíveis impactos nas operações do Espírito Santo em função dadas chuvas em Minas Gerais, mas não se manifestou sobre o assunto.
A decisão sobre a interrupção temporária das atividades no estado mineiro, na segunda-feira (10), fez com que a cotação internacional do minério de ferro disparasse, ultrapassando US$ 130 por tonelada, sob o temor de desabastecimento. Usiminas, CSN e Gerdau também pararam as atividades em Minas Gerais em razão das chuvas que assolam a região.
Segundo último relatório divulgado ao mercado, no terceiro trimestre de 2021, o beneficiamento de pelotas pela Vale no Espírito Santo atingiu 4.357 mil toneladas nas plantas de Tubarão, alta de 9% em comparação com o período anterior.