Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nível subindo

Rio Doce recebe novo alerta e famílias ficam desabrigadas em Linhares

Previsão é de que nível atinja 3,85 metros após as 22 horas desta segunda (10). Alagamentos foram registrados e os desabrigados estão sendo levados para o ginásio do município
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

10 jan 2022 às 19:34

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 19:34

Rio Doce em Linhares, Norte do Estado, recebeu um novo alerta da Defesa Civil Municipal. O volume do rio, que já ultrapassou a cota de inundação de 3,45 metros durante a manhã, deve alcançar o nível de 3,85 metros após as 22 horas desta segunda-feira (10). A cheia provoca alagamentos no município e já deixou duas famílias – totalizando 10 pessoas – desabrigadas.
Régua que marca nível do Rio Doce, em Linhares
Régua que marca nível do Rio Doce, em Linhares Crédito: Heber Thomaz/TV Gazeta Norte
Segundo a Defesa Civil, as famílias estão abrigadas no ginásio do município, onde recebem o apoio de equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, além de objetos de higiene pessoal e alimentação.
O alerta também informa que a tendência é que o volume aumente ainda mais devido às chuvas sobre a Bacia do Doce, em Minas Gerais, principalmente na Usina de Mascarenhas, que teve sua vazão de água quase que dobrada.

Veja Também

Em Colatina, nível do Rio Doce ultrapassa cota de alerta

O órgão informou que continua monitorando as demandas das comunidades ribeirinhas, sobretudo da comunidade do Olaria, cujas famílias já foram orientadas a se dirigirem ao ginásio poliesportivo do bairro Conceição.
A Defesa Civil pede que, em situações de emergência ou calamidade, a população acione o telefone do Plantão 24 horas: telefone (27) 99983-5661. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e em casos extremos de urgência no 193, do Corpo de Bombeiro.

LEIA MAIS SOBRE A CHUVA NO ES

Após chuva, municípios do Sul do ES amanhecem com alagamentos e deslizamentos

Vídeo: desmoronamento de terra atinge casa em Afonso Cláudio

Chuvas do final de semana deixam 388 pessoas fora de casa no ES

Avenida Beira-Rio tem trecho fechado devido elevação no nível de rio em Cachoeiro

Trem de Passageiros da EFVM tem circulação suspensa devido às chuvas em MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Linhares Minas Gerais Rio Doce
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados