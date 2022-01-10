Rio Doce recebe novo alerta e famílias ficam desabrigadas em Linhares

Régua que marca nível do Rio Doce, em Linhares Crédito: Heber Thomaz/TV Gazeta Norte

Segundo a Defesa Civil, as famílias estão abrigadas no ginásio do município, onde recebem o apoio de equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, além de objetos de higiene pessoal e alimentação.

O alerta também informa que a tendência é que o volume aumente ainda mais devido às chuvas sobre a Bacia do Doce, em Minas Gerais, principalmente na Usina de Mascarenhas, que teve sua vazão de água quase que dobrada.

O órgão informou que continua monitorando as demandas das comunidades ribeirinhas, sobretudo da comunidade do Olaria, cujas famílias já foram orientadas a se dirigirem ao ginásio poliesportivo do bairro Conceição.