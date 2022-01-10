Rio Doce recebe novo alerta e famílias ficam desabrigadas em Linhares

O Rio Doce em Linhares, Norte do Estado, recebeu um novo alerta da Defesa Civil Municipal. O volume do rio, que já ultrapassou a cota de inundação de 3,45 metros durante a manhã, deve alcançar o nível de 3,85 metros após as 22 horas desta segunda-feira (10). A cheia provoca alagamentos no município e já deixou duas famílias – totalizando 10 pessoas – desabrigadas.
Segundo a Defesa Civil, as famílias estão abrigadas no ginásio do município, onde recebem o apoio de equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, além de objetos de higiene pessoal e alimentação.
O alerta também informa que a tendência é que o volume aumente ainda mais devido às chuvas sobre a Bacia do Doce, em Minas Gerais, principalmente na Usina de Mascarenhas, que teve sua vazão de água quase que dobrada.
O órgão informou que continua monitorando as demandas das comunidades ribeirinhas, sobretudo da comunidade do Olaria, cujas famílias já foram orientadas a se dirigirem ao ginásio poliesportivo do bairro Conceição.
A Defesa Civil pede que, em situações de emergência ou calamidade, a população acione o telefone do Plantão 24 horas: telefone (27) 99983-5661. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e em casos extremos de urgência no 193, do Corpo de Bombeiro.