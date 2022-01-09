Avenida Beira-Rio tem trecho fechado devido elevação no nível de rio em Cachoeiro

Avenida Beira Rio tem ponto de bloqueio e trânsito vai passar por mudanças Crédito: João Henrique Castro

Contudo, sabendo que há previsão de mais chuva durante os próximos dias, haverá mudanças temporárias no trânsito a partir desta segunda-feira (10). O objetivo é minimizar transtornos para o fluxo de veículos na cidade.

O secretário municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente, Alexandro da Vitória, disse que os trabalhos serão realizados à noite e pede a compreensão da população. “Durante a noite, as equipes trabalharão para fazer a devida sinalização das mudanças. Pedimos o entendimento de todos, e aos condutores, que redobrem os cuidados nesse período”, comunicou.

DESVIOS

Diante disso, a Prefeitura informou quais são as mudanças nos desvios. “Quem estiver descendo pela Rua Rui Barbosa, no Centro, (descida do CIAC Raymundo Andrade), terá a opção de entrar à esquerda na Rua Capitão Deslandes, que estará com mão invertida, seguir pela Rua Coronel Francisco Braga e desviar para a Avenida Beira-Rio na Rua César Missi (Guandu, rua do Shopping Popular)”, explicou.

Além disso, os condutores que estiverem trafegando da Rua 25 de Março em direção ao Guandu também poderão fazer o desvio pela Rua Capitão Deslandes.

Outro ponto que ficará fechado é a ponte Carim Tanure, para dar melhor ordenamento ao trânsito. Uma opção para quem quiser passar de uma margem à outra do rio será a Ponte Municipal.

Por outro lado, quem estiver trafegando na Rua Bernardo Horta no sentido Guandu X Centro terá que pegar a Linha Vermelha e seguir em direção à Rua Brahim Antônio Seder, sem a opção de entrar na Rua Capitão Deslandes.

RIO ITAPEMIRIM

De acordo com a Defesa Civil de Cachoeiro, o Rio Itapemirim deve ultrapassar três metros acima do nível normal, nas próximas horas.

O nível do Rio Itapemirim no fim da tarde deste domingo (9) Crédito: João Henrique Castro

Para alertar a população, carros de som estarão vão circular pela cidade orientando que as pessoas retirem os pertences e procurem um lugar seguro.