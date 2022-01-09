Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alagamento

Avenida Beira-Rio tem trecho fechado devido elevação no nível de rio em Cachoeiro

De acordo com a Defesa Civil de Cachoeiro, o Rio Itapemirim deve subir três metros acima do nível normal nas próximas horas; trânsito sofrerá alterações nesta segunda (10)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

09 jan 2022 às 19:25

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 19:25

O transbordamento do Rio Itapemirim – por conta das fortes chuvas no Sul – dificultou o acesso em algumas vias de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.  E o alagamento do rio, que fica no trecho da Avenida Beira-Rio localizada embaixo da Ponte de Ferro, causou o fechamento do trânsito na Rua Siqueira Lima, no Centro, na tarde deste domingo (9). No momento, a Prefeitura do município está trabalha no bombeamento da água.
Avenida Beira Rio tem trânsito fechado devido a transbordamento de rio em Cachoeiro
Avenida Beira Rio tem ponto de bloqueio e trânsito vai passar por mudanças Crédito: João Henrique Castro
Contudo, sabendo que há previsão de mais chuva durante os próximos dias, haverá mudanças temporárias no trânsito a partir desta segunda-feira (10). O objetivo é minimizar transtornos para o fluxo de veículos na cidade.
O secretário municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente, Alexandro da Vitória, disse que os trabalhos serão realizados à noite e pede a compreensão da população. “Durante a noite, as equipes trabalharão para fazer a devida sinalização das mudanças. Pedimos o entendimento de todos, e aos condutores, que redobrem os cuidados nesse período”, comunicou.

DESVIOS

Diante disso, a Prefeitura informou quais são as mudanças nos desvios. “Quem estiver descendo pela Rua Rui Barbosa, no Centro, (descida do CIAC Raymundo Andrade), terá a opção de entrar à esquerda na Rua Capitão Deslandes, que estará com mão invertida, seguir pela Rua Coronel Francisco Braga e desviar para a Avenida Beira-Rio na Rua César Missi (Guandu, rua do Shopping Popular)”, explicou.
Além disso, os condutores que estiverem trafegando da Rua 25 de Março em direção ao Guandu também poderão fazer o desvio pela Rua Capitão Deslandes.
Outro ponto que ficará fechado é a ponte Carim Tanure, para dar melhor ordenamento ao trânsito. Uma opção para quem quiser passar de uma margem à outra do rio será a Ponte Municipal.
Por outro lado, quem estiver trafegando na Rua Bernardo Horta no sentido Guandu X Centro terá que pegar a Linha Vermelha e seguir em direção à Rua Brahim Antônio Seder, sem a opção de entrar na Rua Capitão Deslandes.

RIO ITAPEMIRIM

De acordo com a Defesa Civil de Cachoeiro, o Rio Itapemirim deve ultrapassar três metros acima do nível normal, nas próximas horas.
Avenida Beira Rio tem trânsito fechado devido a transbordamento de rio em Cachoeiro
O nível do Rio Itapemirim no fim da tarde deste domingo (9) Crédito: João Henrique Castro
Para alertar a população, carros de som estarão vão circular pela cidade orientando que as pessoas retirem os pertences e procurem um lugar seguro.
Em caso de urgência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo telefone 199. Além disso, ela também pode ser acionada a qualquer momento pelo telefone (28) 98814-3497.

Veja Também

Chuva no Sul do ES causou deslizamentos, alagamentos e queda de barreiras

Rio transborda e deixa 610 pessoas desalojadas e 213 desabrigadas em Castelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim chuva Chuva no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados