Rio transborda e deixa 610 pessoas desalojadas e 213 desabrigadas em Castelo

A Prefeitura de Castelo informou que já está tomando as devidas providências. Sendo assim, cerca de 86 servidores, máquinas e equipamentos estão nas áreas de risco para dar suporte aos moradores que foram afetados.

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Para o prefeito do município, João Paulo Nali, a prioridade é proteger a integridade física das pessoas. “Estamos desde cedo auxiliando as comunidades no transporte de móveis e equipamentos para evitar ainda mais prejuízos”, contou. Além disso, caso seja necessário, vai disponibilizar abrigos nas escolas Centro Unificado e Madalena Pisa, assim como nas igrejas dos bairros Esplanada e Aracuí. “A atenção de todos deve ser redobrada neste momento", finalizou.