A chuva que atingiu a região Norte e Sul do Espírito Santo, e provocou alagamentos bem como deixou desalojados, também trouxe prejuízos para Castelo. O Rio Castelo, que corta o município, subiu quatro metros do nível normal e inundou vários bairros da cidade na manhã deste domingo (9). Segundo a Defesa Civil Municipal, até o momento, 610 pessoas ficaram desalojadas e 213 desabrigadas.
Rio transborda e deixa 610 pessoas desalojadas e 213 desabrigadas em Castelo
A Prefeitura de Castelo informou que já está tomando as devidas providências. Sendo assim, cerca de 86 servidores, máquinas e equipamentos estão nas áreas de risco para dar suporte aos moradores que foram afetados.
Para o prefeito do município, João Paulo Nali, a prioridade é proteger a integridade física das pessoas. “Estamos desde cedo auxiliando as comunidades no transporte de móveis e equipamentos para evitar ainda mais prejuízos”, contou. Além disso, caso seja necessário, vai disponibilizar abrigos nas escolas Centro Unificado e Madalena Pisa, assim como nas igrejas dos bairros Esplanada e Aracuí. “A atenção de todos deve ser redobrada neste momento", finalizou.
Em caso de emergência, é importante que a população ligue para o número 193 ou entre em contato com a Defesa Civil Municipal pelo telefone: (28) 3542 - 1770.